Алмазбека Атамбаева из СИЗО ГКНБ увезли в больницу

У бывшего президента диагностирована двухсторонняя пневмония
Накануне, 29 июня, Алмазбек Атамбаев обратился с жалобой на плохое самочувствие, в связи с чем у него были взяты ПЦР-анализы на COVID-19, по итогам которых выявлен отрицательный результат. В тот же день проведен онлайн-консилиум врачей, после чего поставлен диагноз “внебольничная двухсторонняя пневмония”. Консилиум принял решение о переводе Атамбаева в больницу на стационарное лечение.
Напомним, в целях минимизирования контактов и недопущения распространения коронавируса, в СИЗО ГКНБ рекомендовано проводить встречи и приемы обращений через стеклянное ограждение, исключая физический контакт.
ГКНБ сообщает, что за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с адвокатами и родными, которые передавали бумаги и предметы наручно.
По официальным данным, адвокат Замир Жоошев, у которого выявлены отдельные симптомы вирусной инфекции, является контактным лицом близкого родственника, который находится в территориальной больнице Иссык-Атинского района и получает соответствующее лечение в связи с симптомами COVID-19.
СИЗО ГКНБ работает в штатном режиме. При этом строго соблюдаются все необходимые требования республиканского штаба по коронавирусу: обязательное ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции.
Отметим, что также проверку прошли все сотрудники СИЗО ГКНБ, среди которых симптомы короновирусной инфекции не выявлены.
В этой связи ГКНБ призывает граждан и посетителей отнестись с ответственностью и пониманием к принимаемым профилактическим мерам и строго соблюдать правила.
Пресс-центр ГКНБ
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