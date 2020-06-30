Алмазбека Атамбаева из СИЗО ГКНБ увезли в больницу

У бывшего президента диагностирована двухсторонняя пневмония

Накануне, 29 июня, Алмазбек Атамбаев обратился с жалобой на плохое самочувствие, в связи с чем у него были взяты ПЦР-анализы на COVID-19, по итогам которых выявлен отрицательный результат. В тот же день проведен онлайн-консилиум врачей, после чего поставлен диагноз “внебольничная двухсторонняя пневмония”. Консилиум принял решение о переводе Атамбаева в больницу на стационарное лечение.

Напомним, в целях минимизирования контактов и недопущения распространения коронавируса, в СИЗО ГКНБ рекомендовано проводить встречи и приемы обращений через стеклянное ограждение, исключая физический контакт.

ГКНБ сообщает, что за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с адвокатами и родными, которые передавали бумаги и предметы наручно.

По официальным данным, адвокат Замир Жоошев, у которого выявлены отдельные симптомы вирусной инфекции, является контактным лицом близкого родственника, который находится в территориальной больнице Иссык-Атинского района и получает соответствующее лечение в связи с симптомами COVID-19.

СИЗО ГКНБ работает в штатном режиме. При этом строго соблюдаются все необходимые требования республиканского штаба по коронавирусу: обязательное ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции.

Отметим, что также проверку прошли все сотрудники СИЗО ГКНБ, среди которых симптомы короновирусной инфекции не выявлены.

В этой связи ГКНБ призывает граждан и посетителей отнестись с ответственностью и пониманием к принимаемым профилактическим мерам и строго соблюдать правила.

Пресс-центр ГКНБ