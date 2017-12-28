По великодушию и щедрости напоминает Манаса, но есть в нем и безалаберность

Не буду скрывать, я уважаю Камчыбека Ташиева как политика за его простоту, за то, что ставит интересы народа выше личных, за патриотизм, за гражданскую позицию, за честность, за умение держать слово джигита и дружеские отношения.





Не буду скрывать, я уважаю Камчыбека Ташиева как политика за его простоту, за то, что ставит интересы народа выше личных, за патриотизм, за гражданскую позицию, за честность, за умение держать слово джигита и дружеские отношения. Честно говоря, такими качествами господин Камчыбек отличается от других. Я давно хотел изложить свое мнение об этом человеке, к которому неоднозначно относятся в обществе, среди народа. Всему свое время, то что газета «Майдан.kg» признала Камчыбека Ташиева «политиком года» подтолкнуло меня к тому, чтобы поговорить об этом политике.

Камчыбек Ташиев – самый сложный политик в Кыргызстане, если говорить о политических и личностных качествах. Большинство политиков предсказуемы, мы можем заранее сказать, что они будут делать в той или иной политической ситуации. Прогноз будет столь же точным, как время восхода и захода солнца.

«Подсолнухи» всегда пытаются найти общий язык с любой властью. Тратят свою жизнь на то, что лижут пятки другим, получают за это жирную должность и приумножают богатство. А те, кто недовольны тем, что родились на свет, будут критиковать главу государства, даже если таковым станет пророк Мухаммед, но до тех пор, пока сами не получат жирную должность. Некоторые из них временами попадают на желаемую должность, но потом быстро уходят в отставку. Потому что управлять не так легко, требуются другие навыки и образование, помимо умения критиковать власть, ломать окна и двери, раскидывать сейфы.

Камчыбека Ташиева мы назвали сложным человеком потому, что после событий с забором Белого дома народ говорил: «Выйдя из тюрьмы, Ташиев превратится в непримиримого оппозиционера, тайно объединится с радикалами, выступит против власти». Но этого не произошло. Народ увидел в К. Ташиеве богатырские черты, ему это и надо было. Он поставил спокойствие народа выше всего и присоединился к тем, кто занимает среднюю позицию. Осенью 2015 года на парламентских выборах Бабанов его кинул, все предположили, что он будет критиковать Бабанова на каждом шагу. Даже было видно, что за несчастным Абыманапом Абдывахаповым торчали ушли БОТ, его не подпустили к деятельности фракции «Республика – Ата Журт» в Жогорку Кенеше. Но он не поступил так, как мы ожидали. Он не озвучивал дурные слова в адрес Бабанова. Только перед президентскими выборами он вежливо отклонил предложение, сказав: «Не буду сотрудничать с человеком, который когда-то меня обманул». С 2011 года Камчыке потратил много денег на выборы. Но в отличие от других не плакал, говоря: «Я раньше входил в первую сотню богачей Кыргызстана, теперь я во второй сотке». Несмотря на расходы, он не превратился в Чынарбая или Плюшкина, довольствовался тем, что имеет, продолжает оказывать помощь своему селу. Раньше за свой счет он построил спортивные площадки другим населенным пунктам, а в этом году проложил асфальт на 2 километра дороги в селе Боз-Чычкан Сузакского района. Народ проникся тем, как он привел на церемонию открытия дороги своих детей, призвал их тратить на народ деньги, если они в избытке. Это стало уроком для богачей.

Слава Богу, долларовых миллионеров у нас хватает, но мы не слышали, чтобы они решали проблемы родного села, не говоря о том, чтобы призывать своих детей заниматься подобными делами. Появляются разговоры о том, как некоторые из них выделяют определенную сумму денег на строительство мечети, моста, школы или детского сада, но они не оказывают такую помощь, как Камчыке, в решении социальных проблем земляков. О своей малой родине они вспоминают, когда приближаются выборы.



Сообщается, что на последние выборы Бабанов потратил 200-250 млн долларов. Если бы эти деньги он потратил на строительство социальных пунктов в регионах Кыргызстана, если бы помог беднякам, народ сам бы избрал его президентом. Но он не только не реализовывал проекты по всему Кыргызстану, но даже не выделил ни копейки на малую родину, на завершение строительства драмтеатра имени К. Медетбекова в Таласе. А Камчыке намеревается отремонтировать и другие улицы в селе и построить спортивные площадки.

Перед прошедшими президентскими выборами Камчыбек Ташиев консультировался с такими политиками, как Адахан Мадумаров и Бакыт Торобаев, старался направить их в прагматическое и конструктивное русло. Когда это не принесло результатов, в отличие от других, он не стал выдвигать ультимативные требования, а поддержал кандидатуру Сооронбая Жээнбекова. Конечно, он понимал, что некоторым может не понравиться то, как он поддержал кандидата власти, но превыше всего поставил стабильность в стране и мирную жизнь народа. Это стало неожиданностью для народа. Потому что в обществе сформировалось мнение, что трио выдвинет единого кандидата, что к ним могут присоединиться другие личности, а союз превратится во внушительную силу. Такова была объективная картина, а не прогнозы купленных экспертов. Но в интересах народа он посчитал правильным поддержать кандидата СДПК, несмотря на то, что он был на противоположной стороне.

Конечно, Камчыбеку Кыдыршаевичу свойственно временами перегибать палку. Но даже его враги признают, что когда речь идет об интересах народа и родины, он жертвует не только личными интересами, но и рискует жизнью, что в нем есть смелость и патриотизм. У кыргызов таких людей принято называть великодушными джигитами. Великодушные люди по образу Манаса, могут заблуждаться в мелких вопросах, быть обманутыми, потому что других они судят по себе, в них сильна вера в людей. Если в мелких вопросах они и позволяют себя обмануть, но их никто не введет в заблуждение, когда речь идет об интересах родины и народа. Они скорее пожертвуют жизнью, чем совершат злодеяния против интересов народа и родины. В Камчыке есть такие сильные качества, они ярче всего проявились во время кровопролитных событий на юге в 2010 году. Еще с начала кровавых столкновений, он вместе со своими единомышленниками ходил среди народа в Джалал-Абаде и Оше, призывал людей к терпению, миру, не поддаваться провокациям экстремистов. Он шел на встречу к заведенной толпе, озвучивал убедительные слова, чтобы она развернулась и пошла назад. Были случаи, когда он один шел в места, где звучали выстрелы и погибали люди, останавливал резню. В одном интервью он рассказал об одном таком случае в Сузаке: «После переговоров с теми, кто использовал машины как баррикады и стреляли во все стороны, мне пришлось развернуться и уходить спиной к ним. Тогда я думал про себя: «Когда они в меня выстрелят?» Только дойдя до укрытия, я поверил в то, что остался в живых». Эти слова подтвердили свидетели – около десяти человек. Есть ли среди нынешних политиков готовые рискнуть жизнью, когда страна переживает тяжелые дни? Если есть, то их чрезвычайно мало.

Русские называют таких людей «цельной натурой». Таким людям не присуща мелочность и обидчивость. В Камчыбеке Кыдыршаевиче действительно нет таких качеств, разве что иногда он ведет себя безалаберно, но и эта черта в последние годы не водится за ним. Потому что время – лучший учитель. Есть у русских и другое выражение: «За одного битого двух небитых дают». Вмешавшись в политику, Камчыке повидал все, кроме смерти, но никогда не предавал друзей и соратников, не поступал не по совести. Таким «битым» людям можно доверять, с ними можно смело «идти в разведку».

Источник: газета «Майдан.kg» №59 от 27.12.2017 / стр. 2, gezitter.org