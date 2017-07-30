А.Атамбаев: Я сказал Икраму, если бы я был тобой, то создал бы партию шоферов и стал бы президентом

Президент КР об Илмиянове: Сколько ни копайте, ничего на него не найдете

«Я сказал Икраму [Илмиянов], если бы я был тобой, то создал бы партию шоферов и стал бы президентом», - пошутил президент Алмазбек Атамбаев 24 июля на пресс-конференции, отвечая на вопрос о топ-100 богатых людей Кыргызстана.

«Сколько ни копайте, ничего на него не найдете», - сказал он об И.Илмиянове.

АКИpress