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А.Атамбаев: Я сказал Икраму, если бы я был тобой, то создал бы партию шоферов и стал бы президентом

Президент КР об Илмиянове: Сколько ни копайте, ничего на него не найдете

 

«Я сказал Икраму [Илмиянов], если бы я был тобой, то создал бы партию шоферов и стал бы президентом», - пошутил президент Алмазбек Атамбаев 24 июля на пресс-конференции, отвечая на вопрос о топ-100 богатых людей Кыргызстана.

 

«Сколько ни копайте, ничего на него не найдете», - сказал он об И.Илмиянове.

 

АКИpress

           
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