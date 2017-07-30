А.Атамбаев: Если член партии отказывается выполнять решение партии, то он должен быть выведен из его состава

Если член партии отказывается выполнять решение партии, то он должен быть выведен из его состава, заявил президент Алмазбек Атамбаев 24 июля на пресс-конференции в Чолпон-Ате.



Представители СМИ спросили у главы государства о Чыныбае Турсунбекове.



«Что я могу сказать по Чыныбаю Турсунбекову... Чыныбай Акунович хорошо работал, был хорошим лидером фракции. Но не бывает человека, который не ошибается», - сказал он.



Когда стоял вопрос выдвижения кандидата, со мной советовались и я предложил провести опрос. Тогда и будет ясно, кого поддержать больше. С начала года партия провела 3 таких опроса. На первом месте был Сооронбай Жээнбеков, на втором шел Сапар Исаков. Поэтому, социал-демократы выбрали Жээнбекова… Должна быть демократия. Те, кто хочет быть кандидатом, должен иметь такую возможность. Но когда партия на съезде приняла решение, а член партии отказывается его выполнять, то по уставу он должен быть выведен из партии. Я считаю, что это хороший показатель, это показывает демократию в СДПК», - сказал Атамбаев.

АКИпресс