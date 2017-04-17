Зайнидин Курманов предлагает оппозиции выдвинуть единого кандидата в президенты

Оппозиция должна выдвинуть единого кандидата в президенты Кыргызстана.
Оппозиция должна выдвинуть единого кандидата в президенты Кыргызстана. Об этом на круглом столе «Государство, политика и ответственность» заявил спикер парламента четвертого созыва Зайнидин Курманов.
По его словам, следует объединиться, в противном случае это будет совершенно безответственный подход оппозиции.
Участники форума приняли в заключение резолюцию. В ней политики призывают власти и потенциальных кандидатов в президенты не использовать «черные» технологии, максимально выверить списки избирателей, а сами выборы провести в установленные сроки в строгом соответствии с законом.
Политики, участвующие в работе круглого стола, также призвали власти не использовать на выборах учителей, врачей и других бюджетников.
http://24.kg/obschestvo/49680/
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