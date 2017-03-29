Экс-депутат об аресте своего бывшего коллеги по парламенту: Разбираться с этим всем нужно было гораздо раньше

Райкана Тологонова задержали, но это следовало сделать гораздо раньше

Бывший парламентарий от фракции «Ата Мекен» Райкан Тологонов накануне задержан по подозрению в мародерстве. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.



Первомайский районный суд Бишкека удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Тологонову в виде заключения под стражей.



По версии следствия, именно под его руководством группа лиц в 2010 году совершала грабежи офисов, жилых домов, в том числе принадлежавших семье Бакиевых и их приближенным.



"Следствием добыты материалы и показания ряда свидетелей, в том числе лиц, принимавших участие в этих преступлениях. Райкан Тологонов будет под арестом до окончания следствия", – говорится в сообщении ГКНБ.



Некогда соратник Тологонова по фракции «Ата Мекен», экс-депутат Омурбек Абдырахманов в беседе с «Вести.kg» отметил, что в этом задержании есть свой политический подтекст.



– Речь в данном случае идет не о гонениях власти в отношении неугодных политиков, а о том, что разбираться с этим всем нужно было гораздо раньше, – отметил Абдырахманов. – Считаю, что поздновато взялись за Тологонова.



По мнению Омурбека Абдырахмановича, власть слишком долго закрывала глаза на действия отдельных политиков. Он отметил, что пока Текебаев не начал свою "операцию" по свержению действующей власти, долгое время никто не разбирался с делами, в которых замешаны "атамекеновцы".



– Не следовало закрывать на это глаза. Текебаев поставил своего человека – Аиду Салдянову в главный надзорный орган страны, и это дало возможность ему и его "друзьям" избежать наказания за многие дела, – подчеркнул Абдырахманов. – Партия "Ата Мекен" вместо того, чтобы просто дождаться окончания срока президентства Алмазбека Атамбаева, решили не дожидаться законных выборов. Они не стали представлять свою концепцию развития государства - им было проще начать делать выпады в сторону президента, обвиняя его во всем. Только тогда все и вспомнили о том, что они творили в свое время, а это следовало сделать раньше.



Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45402&Itemid=83