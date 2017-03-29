ГКНБ: По факту мародерства задержан экс-депутат ЖК КР Райкан Тологонов

С 16 марта 2017 года Следственным управлением ГКНБ КР расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 167 ч.1,2 п.4, ч.4 п.1 (грабеж), ст. 174 ч.1 (умышленное уничтожение и повреждение имущества), ст. 168 ч.4 п.1,2,3 (разбой); ст. 172-2 ч.3 п.3 (самовольное занятие или захват жилых и нежилых помещений, зданий и сооружений), ст. 208 ч.2 (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней), ст. 245 ч.2.п.2 (хищение или вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ) Уголовного кодекса, т.е. по факту незаконного захвата чужого имущества, в период апрельских событий 2010 года.
В результате проведенных в рамках уголовного дела активных следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что грабежи офисов, жилых домов, в том числе и принадлежавших семье Бакиевых и их приближенных, имевшие место в период с 7 по 10 апреля 2010 г. в г.Бишкек, были совершены группой лиц под непосредственным руководством бывшего депутата Жогорку Кенеша КР от партии «Ата-Мекен» Райкана Тологонова.
Следствием добыты материалы и показания ряда свидетелей, в том числе лиц, принимавших участие в этих преступлениях.
28 марта 2017 года Р.Тологонову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч.4, ст. 167 (организация грабежа), ст. 30 ч.4 ст. 174 (организация умышленного уничтожения и повреждения имущества), ст. 241 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, боеприпасов, взрывчатых веществ) и решением Первомайского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР сроком до окончания следствия.
В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!