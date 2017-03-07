Суд по оппозиционерам, обвиняемых в попытке захвата власти перенесли на 22 марта

Причиной переноса заседания стала болезнь одного из адвокатов.



Первомайский районный суд Бишкека отложил на 22 марта оглашение вердикта по уголовному делу в отношении оппозиционных политиков, обвиняемых в попытке насильственного захвата власти. Судебный процесс проходит в закрытом режиме.

Один из обвиняемых, находящийся под домашним арестом Дастан Сарыгулов, сообщил "Азаттыку", что причиной переноса заседания стала болезнь одного из адвокатов. Судебный процесс продолжится 22 марта.

Четыре члена Национального оппозиционного движения Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Дастан Сарыгулов и Эрнест Карыбеков были задержаны в 2016 году.

В отношении указанных лиц уголовное дело было возбуждено по статьям 27 («Приготовление к преступлению») и 295 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») УК КР.

Ранее адвокаты сообщали, что судебное разбирательство завершилось. На прошлой неделе стороны выступили в прениях, а обвиняемым было предоставлено последнее слово.

Защита просит суд оправдать обвиняемых, гособвинение - назначить наказание от 12 до 22 лет лишения свободы.

"Азаттык"