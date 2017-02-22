Политолог о словах Атамбаева: Не обращайте внимания на уходящего неудачника

Александр Князев: Кыргызстан на Атамбаеве не начинается и не заканчивается, тем более, учитывая его нынешний статус "хромой утки"

Известный российский эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии Александр Князев считает, что Алмазбек Атамбаев сделал скандальное заявление о Казахстане специально. Политолог назвал президента Кыргызстана «хромой уткой», пишет Sputnik Казахстан.



Князев высказал мнение о том, что могло мотивировать главу соседней страны на обвинение Казахстана в человеческих жертвах.

«Этот случай с Казахстаном, к сожалению, в политической практике не первый. Были случаи весьма некорректных высказываний в адрес Российской Федерации, других стран. Так что я думаю, это такой, не вполне здоровый случай», — сказал он.

По мнению эксперта, такое заявление со стороны Атамбаева не случайно. Как заявил Князев, он далек от мысли, что глава Киргизии «был в каком-то неадекватном состоянии».

Политолог считает, что для личных политических взглядов Атамбаева это вполне закономерно.

«Но к счастью для Казахстана, если говорить о каких-то последствиях, Кыргызстан на Атамбаеве не начинается и не заканчивается, тем более, учитывая его нынешний статус "хромой утки" (американское идиоматическое "Lame Duck": о президенте, который вскоре покинет пост, проиграв на выборах. – прим. ред.). Он "хромая утка" при том, что никогда не был решающей фигурой все свои годы президентства», – уверен Князев.

Он добавил, что на месте казахстанского руководства он бы не реагировал на это как-то эмоционально, а «лучше более внимательно начал работать с политиками, которые имеют в Кыргызстане перспективы».

«Потому что все равно Кыргызстан будет рядом, и работать с ним придется. Это оппозиция, это какие-то новые кандидаты – на это я бы обратил больше внимания, не тратя сил и эмоции на уходящего неудачника», – высказался эксперт.

По мнению политолога, то, что президент Кыргызстана поехал в Европу, говорит о том, что «Атамбаев ищет какую-то поддержку для того, чтобы сохранить рычаги влияния для себя, для своего бизнеса, для бизнеса своего окружения после выборов, которые состоятся в конце года».

Напомним, в беседе с европейскими журналистами Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос о необходимости войти в состав Евразийского экономического союза, заявил, что в 2010 году из-за экономической блокады Казахстана в Киргизии даже были человеческие жертвы.

Позже министерство иностранных дел Казахстана заявило, что ждет разъяснений от кыргызской стороны о высказывании президента Алмазбека Атамбаева о причастности Казахстана к человеческим жертвам.

В министерстве иностранных дел Кыргызстана объяснили высказывание Алмазбека Атамбаева, обвинившего Казахстан в человеческих жертвах.

МИД Казахстана вручил ноту Кыргызстану из-за высказываний Атамбаева.

Источник: Nur.kz