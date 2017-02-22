Политолог о словах Атамбаева: Не обращайте внимания на уходящего неудачника

Александр Князев: Кыргызстан на Атамбаеве не начинается и не заканчивается, тем более, учитывая его нынешний статус "хромой утки"
Известный российский эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии Александр Князев считает, что Алмазбек Атамбаев сделал скандальное заявление о Казахстане специально. Политолог назвал президента Кыргызстана «хромой уткой», пишет Sputnik Казахстан.
Князев высказал мнение о том, что могло мотивировать главу соседней страны на обвинение Казахстана в человеческих жертвах.
«Этот случай с Казахстаном, к сожалению, в политической практике не первый. Были случаи весьма некорректных высказываний в адрес Российской Федерации, других стран. Так что я думаю, это такой, не вполне здоровый случай», — сказал он.
По мнению эксперта, такое заявление со стороны Атамбаева не случайно. Как заявил Князев, он далек от мысли, что глава Киргизии «был в каком-то неадекватном состоянии».
Политолог считает, что для личных политических взглядов Атамбаева это вполне закономерно.
«Но к счастью для Казахстана, если говорить о каких-то последствиях, Кыргызстан на Атамбаеве не начинается и не заканчивается, тем более, учитывая его нынешний статус "хромой утки" (американское идиоматическое "Lame Duck": о президенте, который вскоре покинет пост, проиграв на выборах. – прим. ред.). Он "хромая утка" при том, что никогда не был решающей фигурой все свои годы президентства», – уверен Князев.
Он добавил, что на месте казахстанского руководства он бы не реагировал на это как-то эмоционально, а «лучше более внимательно начал работать с политиками, которые имеют в Кыргызстане перспективы».
«Потому что все равно Кыргызстан будет рядом, и работать с ним придется. Это оппозиция, это какие-то новые кандидаты – на это я бы обратил больше внимания, не тратя сил и эмоции на уходящего неудачника», – высказался эксперт.
По мнению политолога, то, что президент Кыргызстана поехал в Европу, говорит о том, что «Атамбаев ищет какую-то поддержку для того, чтобы сохранить рычаги влияния для себя, для своего бизнеса, для бизнеса своего окружения после выборов, которые состоятся в конце года».
Напомним, в беседе с европейскими журналистами Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос о необходимости войти в состав Евразийского экономического союза, заявил, что в 2010 году из-за экономической блокады Казахстана в Киргизии даже были человеческие жертвы.
Позже министерство иностранных дел Казахстана заявило, что ждет разъяснений от кыргызской стороны о высказывании президента Алмазбека Атамбаева о причастности Казахстана к человеческим жертвам.
В министерстве иностранных дел Кыргызстана объяснили высказывание Алмазбека Атамбаева, обвинившего Казахстан в человеческих жертвах.
МИД Казахстана вручил ноту Кыргызстану из-за высказываний Атамбаева.
Источник: Nur.kz
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