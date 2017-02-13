Текебаев заявил, что нашел информацию об имуществе Атамбаева в оффшорах Кипра

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев сообщил, что нашел информацию об имуществе президента Алмазбека Атамбаева в оффшорах Кипра.

Об этом политик заявил на форуме «Политика без социальных потрясений. Выбоовам мигрантов и беженцев.

По словам политика, в ходе визита он также обнаружил некоторые материалы об имуществе президента. Он добавил, что в ближайшее время представит общественности более подробную информацию.

Лидер «Ата Мекена» ранее заявлял о намерении обратиться к президенту с просьбой раскрыть источники своих доходов и рассказать, откуда у него столько богатства.

Позже он сообщил, что Атамбаев с 2010 по 2015 годы заработал 6 миллионов 18 тысяч сомов, при этом его расходы составили 34 миллиона сомов. По его словам, эти сведения были рассчитаны на основе данных, полученных от Госкадровой службы.

Источник - "Азаттык"