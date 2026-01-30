Состоялась встреча Заместителя министра Кайрата Турсункулова с Послом Пакистана Алтамаш Вазир Ханом

Бишкек, "Саясат.kg".

30 января 2026 года состоялась встреча Заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Кайрата Турсункулова с Послом Исламской Республики Пакистан в Кыргызской Республике Алтамаш Вазир Ханом.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов кыргызско-пакистанского двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Кыргызской Республики С.Н.Жапарова в Пакистан в декабре 2025 года, а также вопросам активизации взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и др. сферах.

Кроме того, обсуждены вопросы организации визитов на высоком и высшем уровнях, состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам подготовки и проведения значимых мероприятий в Кыргызской Республике.

По итогам встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию кыргызско-пакистанского двустороннего сотрудничества, а также определили приоритетные направления взаимодействия на 2026 год.