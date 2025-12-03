           
Подробности
Политика
Просмотров: 32

Полковник ГКНБ Эльдар Жакыпбеков возглавил главное управление спецслужбы Бишкека

Ранее Эльдар Жакыпбеков возглавлял подразделение УГКНБ Чуйской области.

из интернета

Полковник Эльдар Жакыпбеков назначен начальником Управления госкомнацбезопасности (УГКНБ) по Бишкеку. Об этом 3 декабря сообщили источники в правоохранительных органах.

Ранее Эльдар Жакыпбеков возглавлял подразделение УГКНБ Чуйской области.

 

На его смену в Чуйской области назначен другой сотрудник, а прежний руководитель столичного УГКНБ Салмоор Джумабеков получил назначение на должность по городу Ош и Ошской области.

В кадровом решении отмечается, что новый руководитель столичного УГКНБ приступит к обязанностям незамедлительно. Подробности о причинах перестановки внутренние источники не раскрывают.

Источник: 24.kg

           