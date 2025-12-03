Полковник ГКНБ Эльдар Жакыпбеков возглавил главное управление спецслужбы Бишкека

Ранее Эльдар Жакыпбеков возглавлял подразделение УГКНБ Чуйской области.

Полковник Эльдар Жакыпбеков назначен начальником Управления госкомнацбезопасности (УГКНБ) по Бишкеку. Об этом 3 декабря сообщили источники в правоохранительных органах.

На его смену в Чуйской области назначен другой сотрудник, а прежний руководитель столичного УГКНБ Салмоор Джумабеков получил назначение на должность по городу Ош и Ошской области.

В кадровом решении отмечается, что новый руководитель столичного УГКНБ приступит к обязанностям незамедлительно. Подробности о причинах перестановки внутренние источники не раскрывают.

Источник: 24.kg