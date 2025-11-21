Кыргызстан запустил первую эмиссию обеспеченного золотом стейблкоина USDKG

Президент Садыр Жапаров сегодня принял участие в церемонии официального запуска первой эмиссии национального стейблкоина USDKG - цифрового токена, обеспеченного физическим золотом и привязанного к доллару США, сообщили в пресс-службе главы государства.

В мероприятии приняли участие министр финансов Алмаз Бакетаев и председатель Правления ОАО «Эмитент Виртуальных Активов» Бийболот Мамытов.

Во время церемонии участники нажали кнопку «Запуск эмиссии», официально инициировав выпуск и обращение 50,000,000 токенов USDKG в сети Tron, каждый из которых эквивалентен одному доллару США и полностью обеспечен физическим золотом.

USDKG - это обеспеченный золотом стейблкоин, полностью поддерживаемый Кыргызской Республикой. Разработанный как прозрачная, безопасная и стабильная цифровая валюта, USDKG сочетает надежность золота и эффективность блокчейн-технологий.

Запуск открывает новые возможности для укрепления позиции Кыргызстана в глобальной финансовой экосистеме. Он формирует основу для развития инфраструктуры Web3-экосистемы децентрализованных сервисов, обеспечивающих взаимодействие государства и частного сектора через блокчейн-решения.

Кроме того, USDKG повышает инвестиционную привлекательность Кыргызстана, создавая условия для притока капитала и технологических партнерств.

Благодаря внедрению стейблкоина, обеспеченного реальными активами, инициатива укрепляет доверие к финансовым инновациям и демонстрирует, что цифровые инструменты могут иметь материальное обеспечение и служить развитию экономики.

Эмиссию USDKG осуществляет компания со 100% государственным участием ОАО «Эмитент Виртуальных Активов», что обеспечивает высокий уровень доверия и институциональной надежности.