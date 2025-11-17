В Кыргызстане сократили сроки выдачи лицензий для школ и водительских прав

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Реформы стали возможны благодаря скоординированной работе госорганов.

В Кыргызстане сократили сроки выдачи лицензий для школ и водительских удостоверений в рамках программы «Правительственные акселераторы». Об этом сегодня заявил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

1. Доступность образования: упрощение лицензирования частных школ

Реформа направлена на привлечение потенциала частного сектора для снижения перегрузки государственных школ в крупных городах.

Ключевые изменения:

внедрено онлайн-лицензирование;

отменено требование перепрофилирования здания (при условии соблюдения санитарных норм);

сроки получения санитарных и пожарных заключений сокращены с 30 до 3 дней в городах и до 7 дней в регионах;

исключены избыточные проверки и административные процедуры.

Результат: срок лицензирования частных школ сократился с трех-четырех месяцев до 20 дней.

2. Упрощение замены водительских удостоверений

Процедуру замены национальных водительских удостоверений полностью перевели в цифровой формат в сотрудничестве с государственным учреждением «Кызмат», ОАО «Тундук» и «Кыргыз почтасы».

Ключевые изменения:

разработан онлайн-сервис для приема заявлений;

внедрена возможность онлайн-оплаты услуги через QR-код и банковские приложения;

время подачи заявления сокращено с 1,5 часа (с посещением филиалов «Унаа») до 10 минут (не выходя из дома);

время получения готового удостоверения сокращено с четырех до одного-двух дней с возможностью доставки на дом через ОАО «Кыргыз почтасы»;

гражданам доступно обновление водительского удостоверения через приложение «Тундук» с последующей доставкой готового документа.

Источник: 24.kg