В Кыргызстане сократили сроки выдачи лицензий для школ и водительских прав

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Реформы стали возможны благодаря скоординированной работе госорганов.
В Кыргызстане сократили сроки выдачи лицензий для школ и водительских удостоверений в рамках программы «Правительственные акселераторы». Об этом сегодня заявил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.
Он подчеркнул, что реформы стали возможны благодаря скоординированной работе госорганов.
1. Доступность образования: упрощение лицензирования частных школ
Реформа направлена на привлечение потенциала частного сектора для снижения перегрузки государственных школ в крупных городах.
Ключевые изменения:
- внедрено онлайн-лицензирование;
- отменено требование перепрофилирования здания (при условии соблюдения санитарных норм);
- сроки получения санитарных и пожарных заключений сокращены с 30 до 3 дней в городах и до 7 дней в регионах;
- исключены избыточные проверки и административные процедуры.
Результат: срок лицензирования частных школ сократился с трех-четырех месяцев до 20 дней.
2. Упрощение замены водительских удостоверений
Процедуру замены национальных водительских удостоверений полностью перевели в цифровой формат в сотрудничестве с государственным учреждением «Кызмат», ОАО «Тундук» и «Кыргыз почтасы».
Ключевые изменения:
- разработан онлайн-сервис для приема заявлений;
- внедрена возможность онлайн-оплаты услуги через QR-код и банковские приложения;
- время подачи заявления сокращено с 1,5 часа (с посещением филиалов «Унаа») до 10 минут (не выходя из дома);
- время получения готового удостоверения сокращено с четырех до одного-двух дней с возможностью доставки на дом через ОАО «Кыргыз почтасы»;
- гражданам доступно обновление водительского удостоверения через приложение «Тундук» с последующей доставкой готового документа.
Источник: 24.kg