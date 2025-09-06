Президент Садыр Жапаров ознакомился с проводимой работой по благоустройству Балыкчы

Долгие годы автовокзал находился в частной собственности.

Президент Садыр Жапаров осмотрел автовокзал в городе Балыкчы после капитальной реконструкции, который был построен в 1970-х годах.



Как сообщила пресс-служба президента, долгие годы автовокзал находился в частной собственности. В апреле 2025 года он был принят на баланс управления муниципальной собственности мэрии города Балыкчы. Позже началась его полная реконструкция. Были отремонтированы все помещения.



Сейчас в автовокзале функционирует гостиница для пассажиров и общежитие для сотрудников. Благоустроена прилегающая территория.

Глава государства осмотрел современный зал ожидания, помещения для водителей и обслуживающего персонала, диспетчерскую.



Здесь же Садыр Жапаров побеседовал с местными жителями, выслушав их предложения и обращения, в том числе по вопросам строительства детского сада, мечети и других социальных объектов.



Далее мэр Балыкчы Баатырбек Жантаев рассказал президенту о проводимой работе по благоустройству города. В том числе обновление арки на въезде в город и перенос рыбного рынка для устранения заторов на кольцевой дороге. Для этого будет построен современный рынок, где будут созданы комфортные условия как для продавцов, так и для покупателей.