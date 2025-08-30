Садыр Жапаров осмотрел жилой комплекс, строящийся Госипотечной компанией в Оше

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Общее количество квартир составит 543.

Президент Садыр Жапаров сегодня, 29 августа, в ходе рабочей поездки в Ошскую область, ознакомился с ходом строительства жилого комплекса «Асман Резиденс-1», строящегося Государственной ипотечной компанией в г. Ош.

Главу государства председатель правления Государственной ипотечной компании Темиркул Балтабаев проинформировал, что здесь строят восемь 12-этажных домов. Общее количество квартир составит 543.

На сегодняшний день ведутся работы по теплоизоляции до шестого этажа, с шестого по двенадцатый этаж выполняется возведение наружных стен, а также ведутся работы по отделке фасада, внутренней отделке и установке окон.

По проекту также предусмотрены спортивные и детские площадки, подземный паркинг, объекты общественного питания и торговые центры. Жилой комплекс расположен на территории общей площадью 1,3 га.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул необходимость уделять особое внимание качеству выполняемых работ и используемых строительных материалов.