В Бишкеке начался саммит Высшего Евразийского экономического совета. Обращение Жапарова

Сегодня, 9 декабря, в Бишкеке начался саммит Высшего Евразийского экономического совета.
Заседание проходит под председательством Кыргызстана.
Открывая заседание, президент Садыр Жапаров отметил, что "отрадно видеть, как все лидеры стран ЕАЭС, наконец-то, собрались в очном формате за последние три года".
Пользуясь случаем, президент Кыргызстана вновь поздравил Касыма-Жомарта Токаева с победой на выборах и вступлением в должность президента.
Садыр Жапаров подчеркнул важность укрепления сотрудничества на фоне экономического кризиса в мире.
"Наше заседание проходит в условиях глобальной финансово-экономической турбулентности и постпандемийного кризиса, наблюдается большая нагрузка на экономики государств - членов ЕАЭС. В этих непростых условиях чрезвычайно важно делать все от нас зависящее для взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнерства между нашими странами. Наша общая твердая приверженность евразийской интеграции является прочной основой для развития и укрепления сотрудничества в рамках Союза, формирования мостов между евразийским и другими региональными и глобальными рынками", - сказал президент Кыргызстана.
Далее заседание продолжилось в узком формате без участия СМИ.
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