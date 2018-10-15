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В Нацэнергохолдинге незаконно начислили себе премии на 716 тысяч сомов

 

За три месяца 2016 года энергетики получили почти 720 тысяч сомов в виде премий, и это без учета полученных компенсаций за вредное воздействие компьютера. Данные об этом VB.KG сообщили в Счетной палате.

 

Зарплата сотрудников

 

В феврале 2016 года в Нацэнергохолдинге работал 31 сотрудник. Их общий оклад составлял 306,5 тысяч сомов в месяц. Но уже в октябре 2016 года количество работников увеличилось на 12 единиц и составило 43 единицы, а их зарплата выросла почти на миллион сомов и составила 1 млн 234,4 тыс. сомов ежемесячно. Размер среднемесячной оплаты труда штатных работников Общества за 2016 год составил 42,2 тыс. сомов.

 

Премии за плохую работу


В 2016 году, несмотря на сорванные планы и невыполненные задачи, сотрудники ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" получили максимальную премию в размере 40% от оклада. Компания трижды выплатила премию в 2016 году – в октябре, ноябре и в декабре, потратив 1 млн 248 тысяч сомов.

 

При этом, согласно справке от Сектора распределения электроэнергии и теплоснабжения и Сектора генерации и передачи электроэнергии, "Нацэнергохолдинг" не выполнил план товарной продукции (-10%) по ОАО "Электрические станции" и ОАО "НЭСК". Кроме того, превышен установленный план потерь электроэнергии на 10% по ОАО "Чакан ГЭС" и увеличился объем дебиторской задолженности на 5% по ОАО "Электрические станции" и ОАО "Чакан ГЭС".

 

- За октябрь, ноябрь и декабрь месяцы вместо начисленных 40% следовало начислить 20% и 15% соответственно, таким образом необоснованно начисленная текущая премия составила 715,9 тыс. сомов, - считают аудиторы Счетной палаты.

В дополнение, сотрудники холдинга получали надбавки за особые условия труда (работа за компьютером) на общую сумму 294,0 тыс.сомов.

 

Премии для начальства

 

Руководители "Нацэнергохолдинга" не забывали начислять премии и себе. В то время председателем правления был ныне арестованный по подозрению в коррупции Айбек Калиев. Он и еще три его заместителя формировали правление Энергохолдинга. В 2016 году они начислили себе надбавку в размере оклада на общую сумму 433 тысячи сомов.

 

- Надбавка за членство в Правлении Общества не регламентирована, при этом в бюджете Общества за 2016 год сумма надбавки за членство в Правлении, в размере утвержденных должностных окладов, была включена в фонд оплаты труда и утверждена Общим собранием акционеров, - говорится в сообщении Счетной палаты.

 

Стоит отметить, что бюджет Национального Энергохолдинга формируется за счет денег, которые переводят на его счет дочерние предприятия – ОАО "Электрические станции" ОАО "Северэлектро", НЭСК и так далее. По итогам 2016 года Нацэнергохолдинг заработал 936,6 тысяч сомов и перечислили в виде дивидендов 232,9 тысяч сомов на счет ФУГИ.

 

Начисления по видам 2016г. (тыс.сом)
Всего начислено в т.ч.:  
11 295,5
- по основному окладу 3969,9
Надбавки всего, в том числе: 1653,9
- за выслугу лет 926,5
- за членства 433,4
- за вредность 294,0
Дополнительные выплаты всего, в том числе: 5671,7
- премии: 5297,1
- текущая премия 1248,3
- другие премии 4048,8
- отпускные 105,0
- компенсации (пособие на оздоровление) 140,0
- перерасчет -3,3
- по больничным листам 90,6
- не нормированный рабочий день 42,3

 

URL: https://www.vb.kg/374222

           
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