В Нацэнергохолдинге незаконно начислили себе премии на 716 тысяч сомов

За три месяца 2016 года энергетики получили почти 720 тысяч сомов в виде премий, и это без учета полученных компенсаций за вредное воздействие компьютера. Данные об этом VB.KG сообщили в Счетной палате.
Зарплата сотрудников
В феврале 2016 года в Нацэнергохолдинге работал 31 сотрудник. Их общий оклад составлял 306,5 тысяч сомов в месяц. Но уже в октябре 2016 года количество работников увеличилось на 12 единиц и составило 43 единицы, а их зарплата выросла почти на миллион сомов и составила 1 млн 234,4 тыс. сомов ежемесячно. Размер среднемесячной оплаты труда штатных работников Общества за 2016 год составил 42,2 тыс. сомов.
Премии за плохую работу
В 2016 году, несмотря на сорванные планы и невыполненные задачи, сотрудники ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" получили максимальную премию в размере 40% от оклада. Компания трижды выплатила премию в 2016 году – в октябре, ноябре и в декабре, потратив 1 млн 248 тысяч сомов.
При этом, согласно справке от Сектора распределения электроэнергии и теплоснабжения и Сектора генерации и передачи электроэнергии, "Нацэнергохолдинг" не выполнил план товарной продукции (-10%) по ОАО "Электрические станции" и ОАО "НЭСК". Кроме того, превышен установленный план потерь электроэнергии на 10% по ОАО "Чакан ГЭС" и увеличился объем дебиторской задолженности на 5% по ОАО "Электрические станции" и ОАО "Чакан ГЭС".
- За октябрь, ноябрь и декабрь месяцы вместо начисленных 40% следовало начислить 20% и 15% соответственно, таким образом необоснованно начисленная текущая премия составила 715,9 тыс. сомов, - считают аудиторы Счетной палаты.
В дополнение, сотрудники холдинга получали надбавки за особые условия труда (работа за компьютером) на общую сумму 294,0 тыс.сомов.
Премии для начальства
Руководители "Нацэнергохолдинга" не забывали начислять премии и себе. В то время председателем правления был ныне арестованный по подозрению в коррупции Айбек Калиев. Он и еще три его заместителя формировали правление Энергохолдинга. В 2016 году они начислили себе надбавку в размере оклада на общую сумму 433 тысячи сомов.
- Надбавка за членство в Правлении Общества не регламентирована, при этом в бюджете Общества за 2016 год сумма надбавки за членство в Правлении, в размере утвержденных должностных окладов, была включена в фонд оплаты труда и утверждена Общим собранием акционеров, - говорится в сообщении Счетной палаты.
Стоит отметить, что бюджет Национального Энергохолдинга формируется за счет денег, которые переводят на его счет дочерние предприятия – ОАО "Электрические станции" ОАО "Северэлектро", НЭСК и так далее. По итогам 2016 года Нацэнергохолдинг заработал 936,6 тысяч сомов и перечислили в виде дивидендов 232,9 тысяч сомов на счет ФУГИ.
|Начисления по видам
|2016г. (тыс.сом)
|Всего начислено в т.ч.:
|11 295,5
|- по основному окладу
|3969,9
|Надбавки всего, в том числе:
|1653,9
|- за выслугу лет
|926,5
|- за членства
|433,4
|- за вредность
|294,0
|Дополнительные выплаты всего, в том числе:
|5671,7
|- премии:
|5297,1
|- текущая премия
|1248,3
|- другие премии
|4048,8
|- отпускные
|105,0
|- компенсации (пособие на оздоровление)
|140,0
|- перерасчет
|-3,3
|- по больничным листам
|90,6
|- не нормированный рабочий день
|42,3
URL: https://www.vb.kg/374222
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