Нацэнергохолдинг "подставил” энергокомпании при уплате взносов по борьбе с коронавирусом – эксперт

Бишкек, “Саясат.kg”. Информация Фонда по борьбе с коррупцией “Таза Кол”.

12 марта 2020 г. Центральное казначейство Министерство финансов КР, для зачисления добровольных взносов и безвозмездных средств от физических и юридических лиц на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории КР, открыло администрируемый счет № 4402011000101373 “Министерство здравоохранения КР-мероприятия по коронавирусу”.

На сегодняшний день на счет Минздрава поступило около 60 млн. сомов.

Большинство сотрудников государственных структур перечислили однодневные заработные платы, внесли добровольные взносы также частные компании и отдельные граждане. В эти напряженные и ответственные дни каждый сом имеет огромное и необходимое социально-экономическое значение.

25 марта на сайте Национальной энергетической холдинговой компании КР (ОАО “НЭХК”) было опубликовано информация о том, что “трудовой коллектив Национального энергохолдинга, а также сотрудники девяти дочерних обществ – энергетических компаний страны приняли решение внести свой посильный вклад в борьбу с распространением коронавируса на территории КР и перечислили однодневную заработную плату в размере 7383,0 тыс. сомов на счет для борьбы с коронавирусом”.

В отдельных известных интернет-сайтах были распространены информации с 20 по 27 марта о денежных средствах перечисленных на счет Минздрава КР.

Из них одним главным было, что “трудовой коллектив Национального энергохолдинга, а также сотрудники девяти дочерних обществ – энергетических компаний страны перечислили однодневную заработную плату в размере 7 млн сомов на расчетный счет Министерства здравоохранения”. Далее на главных страницах распространяется новости:

Сотрудники ОАО «Северэлектро» перечислят однодневную зарплату в размере 1,4 млн сомов на специальный счет по защите от коронавируса.

Государственное предприятие при ГКПЭН «Кыргызтеплоэнерго» выделит 3 млн сомов.

ОАО «Бишкектеплосеть» перечислит среднедневную заработную плату в 691 тыс. 955 сомов. Некоторые подведомственные Нацэнергоходингу энергокомпании перечислят: ОАО «Электрические станции» – 2,5 млн сомов; ОАО «Востокэлектро» – 700 тыс. сомов; ОАО «Чакангэс» – 90 тыс. сомов; ОАО «Жалалабатэлектро» – 740 тыс. сомов; ОАО «Ошэлектро» – 800 тыс. сомов; Кыргызский энергетический расчетный центр – 25 тыс. сомов. Согласно сводки о поступивших средствах на администрируемый счет № 4402011000101373 “Министерство здравоохранения КР на 27 марта 2020 г. (17-00 часов) поступило 49 520 447,29 сомов, из них:

- № 93 от 25.03.2020 - 67 963,00 - ОАО “Национальная энергетическая холдинговая компания”. Благотворительная помощь по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

- № 174. 26.03.2020 - 90 000,00 - ОАО “Чакан ГЭС”. Для мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Однодневная зарплата для борьбы для мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

- № 176. 26.03.2020 - 25 000,00 - ОАО “Кыргызский Энергетический Расчетный Центр”. Однодневная зарплата для борьбы для мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Нацэнергохолдинг 25 марта утверждал и заверял, что ОАО НЭХК и девять энергокомпаний перечислили однодневную заработную плату в размере 7383,0 тыс. сомов, на счет для борьбы с коронавирусом.

На 17.00 часов 27 марта перечислено всего 182 963 сомов. Руководство энергетической отрасли вводит правительство и граждан КР, в глубокое заблуждение и распространяет недостоверную информацию. Глава Нацэнергохолдинга желаемое выдает за действительное. Наверное, хочет выслужиться перед правительственными чиновниками и перед “хозяином” - известным “алко-пиво” магнатом.

Крайне недопустимо, в самые тревожные и трудные дни, представлять ложные и недействительные сводки о перечислении денежных средств по борьбе с эпидемией. Необходимо тщательно рассмотреть нет ли коррупционной составляющей, в распространении неподтвержденной информации, который вводит в заблуждение Республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и граждан Кыргызстана, которые ждут и надеяться в получении медицинской и социальной помощи. А также главный энергетический орган государства прямо и цинично “подставил” дочерние компании по перечислению “добровольных” взносов на администрируемый счет № 4402011000101373 “Министерство здравоохранения КР-мероприятия по коронавирусу”.

Основные документы представили гражданские активисты, которые постоянно проводят мониторинг деятельности Национальной энергетической холдинговой компании КР.

Р.Умбеталиев

Фонд по борьбе с коррупцией “Таза Кол”