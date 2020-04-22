Глава Нацэнергохолдинга “обещает” эпидемию простуды в зимнее время!

Бишкек, “Саясат.kg”. Знаменитая пословица гласит: “Готовь, сани летом”. Как подготовишь дрова к зимнему периоду, так и проведешь холодные дни зимы.

Прохождение осенне-зимнего периода каждого года, является особо важным государственным, экономическим и социальным этапом для населения и субъектов экономики Кыргызстана. 20 апреля 2020 г. глава Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров провел селекторное совещание с ген. директорами дочерних энергокомпаний, где было отмечено, что в связи распространением эпидемии коронавирусной инфекции и введением ограничения и прекращения деятельности промышленных потребителей, ожидается сокращение сборов за потребляемую электроэнергию и ставит под угрозу своевременное проведение ремонтных работ и подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Председатель ОАО “НЭХК” Айтмамат Назаров заявил о необходимости дочерним компаниям в срочном порядке провести антикризисные мероприятия в сложившийся ситуации. Предложил максимально пересмотреть расходы и рекомендовал все гос.закупки, не связанные производственной деятельности, перенести на более поздние сроки. Выплаты зарплаты, налогов и соц. отчислений производить без задержек.

Через месяц исполнится ровно год, как на должность главы энергетической отрасли был назначен Айтмамат Назаров. За этот период никаких кардинальных реформ и значительных структурных преобразований, в самом государственно важном и национально стратегическом субъекте экономики КР, не были проведены.

Одна, малозначительная реформа, которая заключалась в переносе главного офиса ОАО “Востокэлектро” из г. Кара-Кол в г. Балыкчи, с явным “треском” провалилась. Предлагаемые предложения и рекомендации крайне недостаточны для своевременной подготовки и успешного прохождения ОЗП 2020-2021 годы.

В связи с малым объемом воды в Токтогульском водохранилище и с большим расходом из нее (на 20 апреля - 11 млрд. 413 млн. кубов, приток 347 куб/сек, расход 372 куб/сек), необходимо с 1 мая до 1 ноября этого года сократить расход воды из водохранилища 180 куб/сек., которого достаточно для выработки электроэнергии в летний период 22-24 млн. квт/час, по полному удовлетворению внутреннего потребления.

Сократить до 90% объемы гос. закупок. Произвести покупки угля, газа, мазута и услуг мелкого и срочного ремонта. Приостановить все кап. ремонты на ТЭЦ г. Бишкек. Задействовать в ОЗП два китайские энергоблоки для выработки электрической и тепловой энергии. Прекратить покупку дорогого и вредного казахского угля. Произвести закупку бурого угля из Кавакского угольного бассейна в объеме 1,0 млн. тонн и 200 тыс. тонн каменного угля из Северо-Ферганского угольного бассейна.Запретить командировочные расходы, выплаты на социальные нужды и компенсации по уплате коммунальных услуг сотрудникам энергокомпаний. Уменьшить коммерческие и технические потери 3-4% распред. предприятиям. Установить 300 тыс. счетчиков АСКУЭЭ до конца года.

Основной упор на селекторном совещании руководители Нацэнергохолдинга и энергокомпаний “в несвоевременном проведении ремонтных работ и в срыве подготовки к ОЗП” указали причину распространения эпидемии коронавирусной инфекции в Кыргызстане. Как говорится в известной поговорке: “Плохому танцору, всегда мешают “бубенчики”.

В случае, неординарных и нештатных ситуациях, при наступлении холодных и морозных дней, главы Нацэнергохолдинга и энергетических акционерных обществ будут заявлять и утверждать о том, что еще в апреле месяце предупреждали о срыве подготовки к отопительному сезону. После “победы” над эпидемией коронавируса, может наступить эпидемия простудных заболеваний в зимний период. Когда на “плаху” вновь будет поставлена не только жизнь и здоровье граждан Кыргызстана, но и энергетическая и национальная безопасность КР.

И спрос с правителей от энергетики “Как с гуся вода”. Необходимо напомнить знаменитое изречение “Если хочешь выполнить, найдешь решение, если захочешь не выполнить, найдешь причину”.

Р.Умбеталиев,

Фонд “Таза Кол”