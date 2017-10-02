К.Исаев заключен под стражу до конца срока следствия

Сегодня, 2 октября 2017 года депутату К.Исаеву предъявлено обвинение по признакам в совершении преступлений, предусмотренных статьями 27 (приготовление к преступлению), 233 (массовые беспорядки) и 295 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца срока следствия.
В настоящее время ведется следствие.
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