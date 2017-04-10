В Нью-Йорке ищут без вести пропавшего гражданина Кыргызстана

В посольство КР в США обратились представители кыргызской диаспоры г.Нью-Йорк, США, по поводу пропажи гражданина Кыргызстана Азиза Чиркеева, 28.04.1997 г.р.

Чиркеев вышел с работы в 9 часов вечера 3 апреля и не вернулся домой. С тех пор его телефон отключен, его местонахождение неизвестно.

Посольство находится на связи с родственниками Чиркеева, представителями диаспоры и правоохранительными органами Нью-Йорка, США.

Информация о пропаже гражданина Кыргызстана также была опубликована в ряде местных СМИ США, в социальных сетях. Представители кыргызской диаспоры в г.Нью-Йорк провели мероприятия по поиску указанного гражданина, расклеивали в местах массового скопления людей плакаты и портреты гр. Чиркеева, однако на данный момент безрезультатно. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.