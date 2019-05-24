В Бишкеке задержан гражданин Казахстана, находившегося в межгосударственном розыске за пропаганду терроризма и возбуждение религиозной розни

20 мая 2019 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Бишкека сотрудниками 2-го Управления СКМ МВД КР установлен и задержан находившийся в межгосударственном розыске гражданин Республики Казахстан Б.Т. 1994 года рождения.
Указанный гражданин разыскивался УКП (Управление криминальной полиции) Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан за совершение преступлений, предусмотренных ст.256 ч.2 (пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма), ст.174 ч.1 (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни), ст.313 ч.1 (незаконное распространение произведений, пропагандирующих культ жестокости и насилия) УК Республики Казахстан. Уголовное дело было возбуждено в мае 2018 года, в розыск объявлен в том же месяце, мера пресечения - заключение под стражу.
По данным 2 -го Управления СКМ МВД КР указанный гражданин Казахстана скрывался в г.Бишкек, проживал в съемной квартире.
В настоящее время задержанный гражданин Б.Т. водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.
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