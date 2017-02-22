В Бишкеке задержан фигурант международного розыска по линии Интерпола – известный мошенник



17 февраля 2017 года при проведении комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД КР на территории города Бишкек на пересечении улиц Токтогула-Калык-Акиева был установлен и задержан фигурант международного розыска по линии Интерпола гражданин Израиля Э.Д., 1957 г.р. Он также является уроженецем Казахстана, который разыскивается НЦБ Интерполом в РК для привлечения к уголовной ответственности по ст. 190 ч.4 п.2 (мошенничество) УК соседней страны.



Свердловский суд г. Бишкек санкционировал арест на 2 месяца в СИЗО -1 г. Бишкек с последующей экстрадицией задержанного в Казахстан.