Суд оштрафовал на 30 тысяч сомов певицу, рассекшую каблуком бровь милиционеру

Как сообщил пресс-секретарь Ошского областного и городского судов Бекзат Осмонкулов, Алтынай Жайнакова, по паспорту Алтынай Нематилла кызы, признана виновной по части 1 статьи 341 (применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса КР. Она оштрафована на 30 тысяч сомов.

В ночь на 13 января в Оше патрульная милиция пыталась остановить автомашину Honda Accord, за рулем была Алтынай Жайнакова, которая не подчинилась и заявила, что она журналистка и известная певица. Также она пригрозила милиционерам своими высокопоставленными знакомыми. Когда сотрудник открыл дверь машины, она ударом каблука рассекла милиционеру бровь.

"Азаттык"