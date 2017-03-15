Суд оштрафовал на 30 тысяч сомов певицу, рассекшую каблуком бровь милиционеру

Как сообщил пресс-секретарь Ошского областного и городского судов Бекзат Осмонкулов, Алтынай Жайнакова, по паспорту Алтынай Нематилла кызы, признана виновной по части 1 статьи 341 (применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса КР. Она оштрафована на 30 тысяч сомов.
В ночь на 13 января в Оше патрульная милиция пыталась остановить автомашину Honda Accord, за рулем была Алтынай Жайнакова, которая не подчинилась и заявила, что она журналистка и известная певица. Также она пригрозила милиционерам своими высокопоставленными знакомыми. Когда сотрудник открыл дверь машины, она ударом каблука рассекла милиционеру бровь.
"Азаттык"
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!