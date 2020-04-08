"Вне зависимости от того, что стало причиной": власти США объяснили, как ведут счет умершим от коронавируса

Координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом д-р Дебора Биркс дала разъяснения по методам учета количества жертв COVID-19 в США.

Она пояснила, что американские власти считают каждого умершего и инфицированного коронавирусом жертвой COVID-19 вне зависимости от того, что явилось причиной смерти конкретного пациента. Например, если человек скончался от проблем с почками или сердцем, но при этом у него был выявлен коронавирус, протекавший бессимптомно или в легкой форме, данные этого пациента все равно попадают в скорбный лист всех жертв COVID-19 в США.

Таким образом, фактическое число умерших в США именно от коронавируса может быть на порядок ниже.

Подобный подход заметно отличается от методик, принятых властями многих других стран мира, которые несколько иначе ведут учет погибших от коронавируса.

При этом Биркс не считает, что все это может существенно исказить реальное положение дел с коронавирусом в США. По ее словам, тестирование на COVID-19 в американской глубинке, особенно в сельской местности, осуществляется реже, чем в крупных городах.

Ранее сайт KP.RU писал, что от коронавируса умерла мать казначея Нью-Йорка. А общее число умерших от болезни в США за последние сутки достигло рекордной отметки.

Источник - KP.RU