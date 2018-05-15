Казахстанские СМИ акции протеста проигнорировали

О выходе в нескольких городах Казахстана граждан 10 мая на несанкционированные акции протеста и разгоне этих акций, сопровождавшихся задержаниями, казахстанские СМИ промолчали. Некоторые эксперты говорят, что это показывает, на каком уровне на самом деле находятся свобода слова и свобода прессы, гарантированные Конституцией страны.



«НЕ СЛЫШАЛ, НЕ ВИДЕЛ...»



Об акциях протеста, прошедших 10 мая в Алматы и Астане, в городах Актобе, Шымкент, Семей и Уральске, участники которых выступили с требованием «освободить политических заключённых и прекратить пытки», большинство СМИ в стране ничего не сообщили.



Для Казахстана с его авторитарным стилем правления выход жителей на несанкционированные акции протеста с одинаковыми требованиями сразу в нескольких городах страны — редкое событие. Предыдущие массовые выступления с единым лейтмотивом проходили в городах Казахстана весной 2016 года в связи с протестами в обществе против инициированной правительством земельной реформы.



Об акциях протеста, состоявшихся в четверг в Алматы, Астане и других городах страны, арестах участников, по некоторым данным сотен человек, привлечении их к административной ответственности жители страны в основном узнали из социальных сетей и публикаций в зарубежных СМИ. На местах акций протеста 10 мая не было заметно журналистов казахстанских телеканалов, которые бы занимались подготовкой сообщений.



В тот день в эфире телеканалов, вещающих на всей территории страны, ничего о выходе людей на акции протеста и задержаниях не сообщили. Репортер Азаттыка 11 мая просмотрел материалы на сайтах казахстанских СМИ, однако, за исключением нескольких независимых СМИ, ни на одном из сайтов информации о прошедших накануне акциях протеста не нашел.



Представители власти также никак не прокомментировали ситуацию с массовыми задержаниями участников акций протеста в нескольких городах Казахстана. На следующий день после событий на просьбу репортеров Азаттыка прокомментировать акции протеста несколько депутатов мажилиса парламента — Сергей Симонов, Магеррам Магеррамов, Владимир Косарев — заявили, что «в СМИ не было никакой информации об акциях протеста и о них они слышат впервые от репортера Азаттыка». Депутаты мажилиса Кабибулла Джакупов и Альберт Рау, как выяснилось, «тоже ничего не слышали».



Собравшиеся 10 мая на несанкционированные властями акции протеста в Алматы, Астане и других городах страны не скрывают, что об акциях им было известно из социальных сетей за несколько дней до событий.



Инициатором этих акций протеста, приуроченных к прибытию в Казахстан делегации Европейского парламента, выступил критик президента Казахстана Нурсултана Назарбаева проживающий во Франции бывший банкир Мухтар Аблязов, основоположник движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), которое в марте Есильский районный суд города Астаны запретил как «экстремистскую организацию». Тем не менее среди собравшихся на акцию протеста в четверг были и те, кто говорил, что «пришли поддержать не Аблязова, а защитить свои гражданские права и свободы».



«ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ»



По словам экспертов, с кем удалось пообщаться репортеру Азаттыка, акции протеста, состоявшиеся в стране, — это общественно значимое событие вне зависимости от того, кто его организовал, и стоит внимания СМИ. Несмотря на это, большая часть СМИ в стране проигнорировала эти акции протеста.



В беседе с репортером Азаттыка журналист казахстанского СМИ, получающего государственный заказ, говорит, что «СМИ, которые в разной степени зависят от властей, не могут без их разрешения распространять информацию о таких событиях». Журналист опасается, что на редакцию издания, в котором он работает, могут оказать давление, поэтому попросил не указывать его имя. По его словам, «есть темы, которые казахстанские СМИ не затрагивают и на которые наложена цензура».



— Любое событие, к которому, как полагают, имеет отношение Аблязов, считается событием против государственной политики. Поэтому СМИ из боязни лишиться лицензии молчат. Потому что все через [государственные] тендеры получают заказы. Не могу сказать, что у нас есть независимые СМИ, даже вспомнить не могу, — говорит он.



Алматинский журналист говорит о существовании других закрытых тем, кроме акций оппозиции. К примеру, рассказывает он, несмотря на полученные приглашения, на конференцию о притеснениях казахской диаспоры в Китае, за исключением некоторых изданий, от телеканалов вообще никто не пришел.



— В 2016 году перед «земельными митингами» официальные СМИ также молчали. Лишь после массовых митингов, когда стало известно, как отреагируют власти, начали давать острые материалы, — говорит он.



Вместе с тем журналист говорит, что «проблема запрещенных тем всегда обсуждается среди журналистов».



— Тогда я заметил, что журналисты на первое место ставят свое субъективное мнение. Если они считают, что это неправильно, то не хотят писать об этом, — говорит он.



«ЦЕНЗУРА СОЗНАНИЯ»



В статье 20 Конституции Казахстана указано: «Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается». Вместе с тем «каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом».



Автор нескольких научных исследований о свободе слова Куандык Шамахай «субъективное мнение журналиста» приравнивает к «цензуре сознания». По его словам, в Казахстане «несмотря на отсутствие указаний сверху, журналисты и СМИ стараются не сообщать о некоторых событиях».



– В Казахстане цензура хоть и упразднена на бумаге, но на деле всё ещё существует. К тому же есть цензура сознания, которая заставляет «оглядываться на власти». Возможно, они думают, что если напишут об этом, то это будет выглядеть так, будто они поддерживают оппозицию. Обязанности СМИ заключаются не в том, чтобы поддерживать или не поддерживать акции протеста, достаточно распространять беспристрастную информацию, — говорит он.



По словам Куандыка Шамахая, не все участники акции протеста 10 мая вышли в поддержку Мухтара Аблязова. «Среди них были те, кто хотел рассказать о своей личной проблеме, и те, кто недоволен уровнем жизни сейчас. СМИ должны обращать внимание на такие социальные проблемы», — говорит он.



— Если информация будет распространяться несвоевременно, это может привести к тому, что власти не будут слышать и знать о некоторых проблемах и могут избежать ответственности. Такая тенденция нисколько не улучшает положение в обществе. Если общество не будет знать о важных происходящих событиях, это может привести к тяжелым последствиям, — говорит он.



По словам руководителя прессозащитной организации «Адил соз» Тамары Калеевой, игнорирование акций протеста 10 мая СМИ, которые выигрывают государственные тендеры, говорит об уровне свободы слова в Казахстане.



— СМИ, чьи свободы не ограничены, в обязательном порядке осветили бы такие события, потому что такие события влияют на рейтинг издания. На некоторых телеканалах прежде была хоть какая-то свобода, но в этот раз они промолчали. Есть отдельные смелые журналисты, однако сами СМИ испытывают страх, — говорит она.



По мнению Тамары Калеевой, «это ситуация роняет авторитет СМИ и властей, установивших цензуру».



— Похоже, власти не хотят учитывать тот факт, что сейчас время Интернета и ни одно событие не остается незамеченным. Народ видел, как полиция забирала людей. И теперь будут давать соответствующую оценку. В этой ситуации и цензор, и находящиеся в подчинении властей издания очень сильно проиграли, — говорит правозащитник.



После мнения, высказанного экспертом, репортер Азаттыка обратился в министерство информации и коммуникаций, чтобы выяснить, «какие темы нельзя публиковать в СМИ», однако в пресс-службе министерства отказались ответить на этот вопрос.



В опубликованном в апреле исследовании международной правозащитной организации «Репортеры без границ» (Reporters Without Borders, RWB/RSF), «Индекс свободы прессы» в части о Казахстане пишется: «Журналисты нередко подвергаются арестам, Интернет в настоящее время тщательно контролируем массовой слежкой, заключением блогеров в тюрьмы и частыми ограничениями доступа к новостным сайтам, социальным сетям и мессенджерам». По сравнению с данными за прошлый год, Казахстан в рейтинге «свободы прессы» опустился на одну строчку и занимает 158-е место среди 180 стран.



В ежегодном отчете об уровне свободы в Восточной и Центральной Европе и странах Центральной Азии еще одной международной правозащитной организации Freedom House Казахстан наряду с Азербайджаном, Беларусью, Россией, Узбекистаном, Туркменистаном и Таджикистаном включили в список несвободных стран с «установившейся автократией». В отчете организации говорится, что власти в этих странах «угнетают политических оппонентов и преследуют независимых активистов и журналистов, которые свободно выражают свои взгляды».



Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев в прошлом месяце заявил, что даваемая международными организациями оценка ситуации свободы слова в стране нередко опирается на «субъективное мнение». По его словам, он убежден, что в Казахстане пресса свободна. «По десятибалльной шкале — семь-восемь баллов», — сказал в апреле Абаев журналистам, оценивая уровень свободы слова в Казахстане.



Асылхан МАМАШУЛЫ

Казахская служба РСЕ/РС