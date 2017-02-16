Трамп намекнул на излишнюю мягкость Обамы к России в вопросе Крыма

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал отношение своего предшественника Барака Обамы к вхождению Крыма в состав РФ.
«Россия присоединила Крым при администрации Обамы. Не был ли Обама слишком мягок по отношению к России?» — задался Дональд Трамп вопросом в своем Twitter.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2017 г.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил о надежде Трампа на то, что РФ вернет Крым Украине. «Президент дал очень ясно понять, что он ожидает, что российское правительство начнет деэскалацию конфликта на Украине и вернет Крым», — сказал Спайсер.
При этом, по словам пресс-секретаря, Трамп «ожидает, что поладит с Россией».
В июле прошлого года республиканец заявлял, что народ Крыма «предпочел бы быть с Россией, а не там, где был раньше». Он также высказывал намерение рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России в случае победы на выборах.
Источник - Росбалт
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