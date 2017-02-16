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Печать E-mail Подробности В мире 16.02.2017 11:22 Просмотров: 4 Трамп намекнул на излишнюю мягкость Обамы к России в вопросе Крыма Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал отношение своего предшественника Барака Обамы к вхождению Крыма в состав РФ.

«Россия присоединила Крым при администрации Обамы. Не был ли Обама слишком мягок по отношению к России?» — задался Дональд Трамп вопросом в своем Twitter. Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2017 г. Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил о надежде Трампа на то, что РФ вернет Крым Украине. «Президент дал очень ясно понять, что он ожидает, что российское правительство начнет деэскалацию конфликта на Украине и вернет Крым», — сказал Спайсер.



При этом, по словам пресс-секретаря, Трамп «ожидает, что поладит с Россией».



В июле прошлого года республиканец заявлял, что народ Крыма «предпочел бы быть с Россией, а не там, где был раньше». Он также высказывал намерение рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России в случае победы на выборах. Источник - Росбалт Статьи по теме: Добавить комментарий