Белый дом: Дональд Трамп рассчитывает, что Россия "вернет Крым"

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Россия "вернет Крым" Украине, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым", — сказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на брифинге.

При этом, по его словам, американский президент, "в отличие от предыдущей администрации", хочет поладить с Россией, "чтобы мы могли решать многие проблемы, с которыми сталкиваемся, включая "Исламское государство" (запрещена в России)".

Также Спайсер подчеркнул, что нынешняя стратегия США по антироссийским санкциям остается неизменной,



По мнению главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, заявление Белого дома о "возвращении" Крыма может быть связано с желанием администрации президента "приглушить" недовольство американского итеблишмента Трампом из-за его якобы "пророссийской" позиции. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников также связывает заявление Спайсера с давлением, которое оказывается на американского президента.



Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине.

Источник - РИА Новости