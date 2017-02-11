CNN заявил, что спецслужбы подтвердили часть доклада о компромате на Трампа

Телеканал CNN заявил со ссылкой на многочисленные анонимные источники в правоохранительных органах и разведке, что американские спецслужбы частично подтвердили содержание скандального доклада о президенте США Дональде Трампе, Белый дом вновь категорически опроверг эти утверждения.
© AP Photo/ Evan Vucci
Ранее ресурс BuzzFeed опубликовал доклад, в котором утверждалось, что у России есть компромат на Трампа. Позже газета Wall Street Journal написала, что доклад составила частная фирма в области безопасности, которая базируется в Лондоне.
В Кремле на это ответили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было. Сам Трамп категорически опроверг попытки скомпрометировать его в прессе и заявил, что речь идет о "фейковых новостях". Он также заявил, что компромат — дело рук его политических противников, и сравнил кампанию по его дискредитации с "порядками нацистской Германии".
По данным телеканала, речь идет не о подтверждении "сальных обвинений" в адрес Трампа, а о перехваченных спецслужбами "разговорах российских граждан", которые якобы подтверждают факт некоторых встреч, о говорится в докладе. По утверждению CNN, американская разведка смогла подтвердить, что россияне, упомянутые в докладе, действительно общались друг с другом, но ей не удалось доказать, что они обсуждали именно Трампа. При этом неназванные россияне якобы "участвовали в сборе информации, вредной для Хиллари Клинтон и помогающей Дональду Трампу", утверждают источники. По их словам, американские разведчики так и не пришли к выводу, есть ли у России компромат на Трампа, как утверждается в докладе.
CNN не приводит никаких имен источников и фигурантов доклада, а также каких-либо доказательств информации.
Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер вновь категорически опроверг обвинения в адрес Трампа. "Фейковые новости телеканала CNN по-прежнему вызывают у нас отвращение", — заявил он.
Представители ФБР, минюста США, ЦРУ и офиса директора национальной разведки отказались от комментариев.
Источник - РИА Новости
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