Трамп назвал Иран террористическим государством номер один

"Иран абсолютно не уважает нашу страну",- сказал президент США



"Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения", — сказал Трамп в воскресном интервью телекомпании Fox News. Американский лидер пообещал действовать в отношении Тегерана с позиции санкций. "Мы уже начали это делать", — сказал он.



При этом Трамп отметил, что не будет предупреждать заранее о своих действиях. "Я всегда критиковал президента Барака Обаму за то, что заранее оповещал о переброске войск в Мосул или в другие места. Они указывали день и время. Я никогда не верил в это", — сказал глава американской администрации.

Источник: Nur.kz