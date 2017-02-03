Путин - о конфликте на Донбассе: Киеву нужны деньги, а вышибать их из ЕС удобнее всего, представляя себя жертвой

Президент обсудил в Венгрии газ, строительство атомной станции и конфликт на Украине

Будапешт, 2 февраля 2017. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

- В последние годы личные контакты лидеров России и Венгрии все время происходят в феврале, - даже удивился помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. И действительно, 17 февраля 2015 года Путин приезжал в Будапешт, 17 февраля 2016 года премьер Венгрии Виктор Орбан прилетал в Москву. И вот, чуть-чуть не дождавшись 17 числа, президент России снова прибыл в Будапешт — это был первый зарубежный визит Владимира Путина в нынешнем году.

Европейские СМИ, обсуждая эту поездку, изо всех сил искали политическую подоплеку. Виктор Орбан — главный бунтарь Евросоюза, лидер евроскептиков. Тех, кто протестовал против бездумных стереотипных законов ЕС, против санкций к России, против распределения беженцев.

Разговаривая с Дональдом Трампом после его победы на выборах, Орбан сказал:

- Меня давно не хотят видеть в Белом доме, считая паршивой овцой.

- Как и меня! - ответил Трамп.

Во всем этом позиции России и Венгрии сегодня близки.

- Мы не раз выражали наше несогласие, но не накладывали вето, так как не хотели подрывать единства ЕС, - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Орбан тоже не раз заявлял, что санкции вредят экономике и самой Венгрии, и Евросоюза целиком. И кто-то должен подать внутри ЕС голос об их отмене. По подсчетам экспертов, потери венгров за два с половиной года действия санкций составили от 650 до 750 миллионов евро. Терять и дальше такие деньги ради чужих политических интересов Венгрия совсем не хочет.

Но у визита Путина была и абсолютно прагматичная экономическая сторона. Москва и Будапешт давно договорились о реконструкции венгерской атомной станции «Пакш» и строительстве «Пакш-2», что имеет для Венгрии огромное значение. Но венгры как и многие другие члены ЕС наткнулись на противодействие Еврокомиссии.

- С помощью придирок они мешают реализации уже согласованного проекта, но венгры обещают, что они смогу снять все ограничения, - рассказал Ушаков.

Этот вопрос, как и вопрос поставок в Венгрию российских энергоносителей, обсуждался Путиным и Орбаном за закрытыми дверями. Переговоры в узком составе заняли гораздо больше времени, чем планировалось. И пресс-конференция лидеров получилась не итоговой, а промежуточной. После нееобе делегации вновь скрылись в зале, чтобы продолжить разговор уже в расширенном составе.

Венгерских журналистов больше всего интересовала ситуация с атомной станцией.

- Мы все ждем, когда Россия ее нам построит, - эмоционально отвечал Орбан. - Давайте уже хоть ямку выроем, хоть лопату земли кинем!

Претензии он адресовал Еврокомиссии и с ней же вновь обещал разобраться. Путин же в свою очередь заявил, что Россия готова профинансировать в виде кредита не 80%, а все 100% работ на «Пакш» и «Пакш-2», но при этом условия договора придется пересмотреть. Настолько же гибко российская сторона подходит и к вопросу поставок газа.

- Мы не уверены в стабильности поставок через Украину и готовы рассматривать любые схемы — хоть зигзагом, хоть через «Северный поток», хоть через «Северный поток-2», - убеждал Орбан.

- У нас нет никакой политизированности в этом вопросе, - продолжал Путин. - Мы готовы поставлять газ и через Украину, и при наличии гарантий от всех участников рассмотреть поставки через «Северный поток-2» и даже «Южный поток». Не собираемся обижаться и на ту же Болгарию, отказавшуюся от проекта. Но только при полном согласии Евросоюза.

На фоне обострения конфликта на Донбассе обойти его вниманием нельзя было, даже находясь в Будапеште.

- Первая причина, в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги, - перечислял Путин. - А деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из США и международных финансовых институтов, представляя себя в качестве жертвы агрессии. Вторая причина в том, что в ходе предвыборной кампании в США действующая украинская власть заняла одностороннюю позицию в поддержку одного из кандидатов. Больше того, некоторые олигархи с одобрения, наверняка, политического руководства финансировали этого кандидата или кандидатку, если сказать более точно. Теперь им нужно наладить отношения с действующей администрацией и тоже через конфликт - это всегда лучше, всегда удобнее. Легче затянуть новую администрацию в решение украинских проблем и наладить таким образом какой-то диалог. И в-третьих, на фоне явных неудач в сфере экономической и социальной политики на Украине активизировалась оппозиция. Ее нужно заткнуть, нужно мобилизовать вокруг действующего руководства население. Эта задача достигается легче на фоне возобновления какого-то конфликта. Сегодняшняя украинская власть не готова вообще к реализации минских соглашений и ищет повод для того, чтобы отказаться от их исполнения. И этому тоже способствовало бы развитие конфликта.

Источник - "Комсомольская Правда"