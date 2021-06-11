Куда “спрятали” 9 миллионов долларов от продажи компании “Centerra Gold Mongolia”?

В начале 2016 г. канадская золотодобывающая компания “Centerra Gold Mongolia” заявила, что подаст иск в международный арбитражный суд на Правительство Монголии, в случае отказа решения вопроса разработки месторождения золота Гацуурт (об этом извещала Mongolnow).

Канадская фирма на протяжении более 10 лет осуществляла деятельность в Монголии через компанию “Boroo Gold”. За это время запасы золота месторождения Бороо полностью извлечены. И золотодобывающая компания более 2-х лет ожидала решение властей Монголии условий разработки одного из самых перспективных месторождений золота - “Гацуурт”.

Экологи, археологи и отдельные политические и общественные деятели выступили против разработки данного месторождения. Археологи утверждали, что в этом районе найдены экспонаты времен Хунну. Экологи предупреждали об огромном ущербе, которым будет нанесен лесам и рекам, при промышленной добыче золота.

В начале первой декады января 2018 г. депутаты Высшего Государственного Хурала Монголии выразили глубокое недовольство тем, что руководство канадской золотодобывающей компании “шантажирует и угрожает” правительству Монголии многомиллионными долларовыми жалобами в международный арбитражный суд. И парламент Монголии не поддержал законопроект “О даче разрешение компании “Centerra Gold Mongolia” на разработку золоторудного месторождения Гацуурт”.

Правительство Монголии 18.01.18 г. принимает окончательное решение об отказе выдачи разрешения канадской фирме по добыче золото на Гацуурт.

Золотодобывающая компания «Centerra Gold Inc» 13 октября 2018 г. объявила о продаже своего бизнес-подразделения в Монголии, в том числе шахты «Boroo Gold» и перерабатывающего предприятия, также «Gold Project Gold».

Сингапурская компания “OZD” выкупила все выпущенные акции и долговые обязательства монгольских дочерних компаний “Centerra Gold Inc” - ООО “Boroo Gold” и ООО “Centerra Gold Mongolia” на сумму 35 млн. долларов США. В данном случае идет речь о продаже золоторудных месторождений в Монголии “Бороо” и “Гацуурт”.

Скотт Перри - президент и главный исполнительный директор канадской золотодобывающей компании “Centerra Gold Inc” заявил, что “продажа монгольской бизнес-единицы является еще одним шагом вперед в повышении общего качества портфеля активов “Centerra Gold Inc” и позволит руководству сосредоточиться на проектах развития компании в других юрисдикциях, включая Канаду и Турцию”.

После продажи монгольских месторождений у канадской компании остались рудник в Кыргызстане – “Кумтор” и карьер “Маунт Миллиган” в Британской Колумбии, в Канаде. Прибыль канадская компания в основном получает от разработки рудника “Кумтор” в Кыргызстане.

Далее Скотт Перри в своем заявлении обозначил, что “расположенное в Кыргызстане месторождение Кумтор - это пока еще крупнейший актив “Centerra Gold Inc” - уже не входит в список приоритетных, для канадской компании”. И она активно развивает свои проекты по всему миру, чтобы снизить большую зависимость от работы своего крупнейшего на сегодня актива - золоторудного месторождения “Кумтор” в Кыргызстане.

Только за последние три года компания приобрела в Канаде две крупные добывающие фирмы – “Thompson Creek” за 1 млрд. 100 млн. $ и “AuRico Metals” за 310 млн. $.

Скотт Перри три года назад комментируя сделку по “Thompson Creek” отмечал, что “покупкой этой компании половина стоимости активов “Centerra Gold Inc” теперь будет иметь постоянное местонахождение в Канаде. Я действительно думаю, что мы абсолютно преобразовали канадскую фирму, самым благоприятным образом”.

Кыргызстан, владеющий 26,6% пакетом акций канадской золотодобывающей компании “Centerra Gold Inc”, при продаже монгольских активов за 35 млн. долларов США, должен получить акции на сумму 9 млн. 310 тыс. долларов США.

Руководители ОАО “Кыргызалтын” были недоступны для комментариев. И этот вопрос остается до сих пор нерешенным.

Депутаты Жогорку Кенеша 6-созыва 16 ноября 2017 г. разрешили канадской компании “Centerra Gold Inc.” разрабатывать золоторудное месторождение “Кумтор”, на ледниках “Давыдов” и “Лысый”, находящиеся в зоне вечной мерзлоты. Тем самым “высший совет” Кыргызстана “посягнул” на вечное национальное достояние народа Кыргызстана.

Потомки Великого Чингисхана, которые отметили 8 ноября 2020 г. 858-летие его рождения, кочевническое достоинство и национальное достояние поставили, намного выше узких и корыстных интересов отдельных высокопоставленных чиновников Монголии и канадских “инвесторов”. Депутаты Высшего Государственного Хурала и правительство Монголии “не повелись” на угрозы и шантаж со стороны компании “Centerra Gold Inc”.

Наследники Великого Манаса, сможем ли мы устоять перед соблазном блестящего желтого металла и противостоять зарубежным “скоттам” по разграблению и уничтожению национального богатства народа Кыргызстана?

Политическая воля президента КР Садыра Жапарова и последние события по вопросу “Кумтора”, твердо доказывают и всецело подтверждают, что потомки Великого Манаса будут “до конца” бороться и защищать интересы Кыргызстана и кыргызского народа.

Расул Умбеталиев,

независимый эксперт ТЭК