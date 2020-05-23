COVID-19 и масштабная сеть биолабораторий США

Стремительное распространение нового образца коронавирусной инфекции COVID-19 открыло миру глаза на возможный характер новой мировой войны. В считанные дни вирус проник практически в каждый уголок нашей планеты. Ежедневно заражаются десятки тысяч человек по всему миру. Крупнейшие государства тратят миллиарды долларов на борьбу с новой смертельной болезнью, а лекарства все нет.

Странно и само появление COVID-19, которое, по мнению многих вирусологов, имеет искусственный характер. Разве это не свидетельство роковой ошибки ученых, которые пытались создать оружие в биолаборатории, унесшее жизни более полумиллиона человек по всему миру? Ужаснее всего, что это далеко не единственная лаборатория, разрабатывающая смертоносные вирусы. Многие из них функционируют под видом безобидных исследовательских центров, занимающихся научными экспериментами в интересах биологической безопасности. На деле все обстоит иначе.

Огромное количество американских биолабораторий по всему миру должны были помочь с поиском вакцины от нового вируса. Однако результаты деятельности данных учреждений в борьбе с коронавирусом отсутствуют, их просто нет. При этом в самих Соединенных Штатах ситуация с зараженными и умершими от COVID-19 стала трагедией национального масштаба, и количество жертв продолжает стремительно расти.

Примечательно, что биолаборатории на территории самой Америки ни раз становились источником распространения опасных инфекционных заболеваний в различных странах.

Утечки опасных вирусов, таких как сибирская язва, птичий грипп, ботулизм, бруцеллез, происходят и в США в лабораториях четвертого уровня (наивысший). В Штатах их около 15. Так, например, в 2013 году из научно-исследовательской лаборатории в американском городе Галвестон прямо из морозильной камеры пропала пробирка с опасным вирусом Гуанарито (Guanarito), а в 2014 году были закрыты две биологические лаборатории в США, которые «потеряли» образцы сибирской язвы и птичьего гриппа.

14 апреля 2020 года ряд украинских депутатов направил официальный запрос президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой подтвердить факт существования в Украине, по меньшей мере, 15 биологических лабораторий, финансируемых Соединенными Штатами. Посольство США в Киеве не отрицает информацию о базировании данных лабораторий на украинской территории.

Вашингтон признал факт наличия американских биолабораторий в Украине

Американская сторона утверждает о мирном характере проводимых с 2005 года экспериментах, однако вспышки опасных болезней в Украине могут свидетельствовать об обратном. 2011 год – вспышка холеры, погибло 33 человека; 2014 год – холерой заразились 800 человек; 2016 год – 20 военнослужащих погибли от вируса, похожего на грипп, а среди гражданского населения выявлены 364 смертельных случая; за 11 месяцев 2019 года корью заразились 5371 украинцев, среди них 2347 – дети. Для сравнения, в 2017 году было зафиксировано всего 87 случаев, а в 2016 – 3.

Статистика заражения корью в Украине

Вашингтон своеобразно оказывает помощь биологическим лабораториям в Украине: выделяет деньги на строительство новых корпусов уже существующих лабораторий, закупает мебель и современную аппаратуру и не перестает контролировать стандарты работы и качество исследований.

Украинские депутаты Ренат Кузьмин и Виктор Медвечук утверждают, что американцы выделили баснословную сумму в 2,1 миллиарда долларов на эксперименты в этих лабораториях по всему миру. Это огромные деньги, которые невозможно израсходовать только на покупку одной мебели и строительство дополнительных корпусов.

История сотрудничества Украины и США в области уничтожения оружия массового поражения, проходящая только на территории Украины, а не Америки, начинается в 1993 году с момента подписания договора о транспортировке ядерных боеголовок из Украины в Россию. Программа постепенно расширялась, в 2005 году Киев и Вашингтон подписали дополнительный договор №840_138 от 29.08.2005 – между Министерством здравоохранения Украины и Министерством обороны США о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут использоваться в ходе разработки биологического оружия.

Договор между МОЗ Украины и Министерством обороны США

Согласно дополнительному договору, Штаты модернизируют бывшие советские, а ныне украинские лаборатории, в которых находится множество опасных вирусов, таких как сибирская язва или чума. Невооруженным глазом виден первостепенный интерес американского правительства к финансированию подобных проектов. Особенно если они основываются на секретных разработках советских ученых по созданию биологического оружия.

Если еще раз вчитаться в суть договора, то стороны должны были предотвращать распространение технологий, патогенов и знаний, а не активно работать над их созданием. Не лучше ли было вовсе уничтожить лаборатории или проводить опасные исследования в своей стране? Но Вашингтону оказалось намного проще и безопаснее экспериментировать за океаном на чужой территории, где, в случае ошибки ученых, «наштампованный вирус» будет уничтожать граждан совсем другого государства.

По информации украинских депутатов, в мире существует около 400 биологических лабораторий, финансируемых на средства американских налогоплательщиков. 15 из них находятся в Украине: три в Киеве и во Львове, по одной в Одессе, Херсоне, Тернополе, Ужгороде, Виннице, Харькове и Луганске, две в Днепропетровске.

На строительство каждой лаборатории затрачено от 1,5 до 1,9 млн. долларов и около 400 тысяч на закупку оборудования. Самой дорогой стала Одесская, на которую потратили 3,49 млн. долларов.

Финансирование США биолаборатории в Одессе

Постсоветское пространство – плацдарм для разработки биооружия США

После распада СССР биолаборатории США стали создаваться на территориях новоиспеченных республик с заметной регулярностью. Помимо Украины, в фокусе Вашингтона оказались Грузия, Таджикистан, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Молдова. Причем количество лабораторий, созданных по периметру российских границ, с каждым годом только растет. При этом не только географическая расположенность вблизи российских границ объединяет эти лаборатории между собой. Еще их связывает тот факт, что доступ ко всем объектам и результатам исследований имеют исключительно американские специалисты. Местные ученые и технический персонал банально не имеют доступа даже внутрь помещений, где проводятся наиболее важные и секретные исследования.

Интерес к американским секретным лабораториям вырос после того, как в 2018 году появилось скандальное расследование болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой, раскрывающее шокирующие факты о военной программе биологических экспериментов США по всему миру. В частности, речь шла о Центре общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара, созданного в Тбилиси по программе DTRA в 2011 году. Эта биолаборатория с третьей степенью биозащиты доступна только специалистам из США, имеющим доступ к секретной информации. Задачи центра: исследование биоагентов (сибирской язвы и туляремии), вирусных заболеваний (включая геморрагическую лихорадку Крым-Конго) и сбор биологических образцов для будущих экспериментов.

Примечательно, что после того, как в 2014 году Центр Лугара был оснащен специальным оборудованием по разведению насекомых и начал реализовывать проекты по сбору, изучению и тестированию уровня их заражения, было зафиксировано преобладание нетипичных для этой местности насекомых, а также количество участившихся случаев различных заболеваний у населения страны.

Центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара

Имеется американская биолаборатория и в Молдове. В 2008 году при поддержке USAID была открыта Центральная референс-лаборатория в Кишиневе в рамках проекта «Предупреждение ВИЧ/СПИДа и гепатитов В, С», но с небольшой оговоркой: правительство и службы безопасности Молдовы не имеют доступа в лабораторию и не контролируют ход исследований.

Наращивание военно-биологических мощностей также происходило в Средней и Центральной Азии. Так, в 2007 году в Узбекистане появляется первая национальная референс-лаборатория, расположенная в Ташкенте. В 2013 году заработали ещё две – в Андижане и Фергане, а в 2016 году – в Ургенче (Хорезмская региональная диагностическая лаборатория).

Строительство лабораторий было оплачено DTRA. Кроме того, США профинансировали модернизацию диагностических лабораторий, развернутых на базе республиканского Института микробиологии, Центрального военного госпиталя, Научно-исследовательского института вирусологии и Центра профилактики карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения. В настоящий момент насчитывается 10 объектов (помимо Ташкента, станции санэпиднадзора в городах Андижан, Бухара, Денау, Карши, Нукус (Каракалпакия), Ургенч, Самарканд и Фергана, ветеринарный центр Узбекистана).

На территории Узбекистана регулярно происходят вспышки эпидемий, в том числе – неизвестного происхождения.

В 2008 году Армения присоединилась к программе DTRA по снижению биологической угрозы (BTRP), а уже к 2018 году американские подрядчики создали целую сеть из 12 биолабораторий в стране, потратив на это около 50 млн. долларов. Три из них находятся в Ереване — в Центре по контролю и профилактике заболеваний, в Госслужбе безопасности пищевых продуктов и в инфекционной клинической больнице «Норк», а региональные лаборатории действуют в Иджеване, Гюмри, Мартуни и Ванадзоре. Вирусологи отмечают, что в результате деятельности этих лабораторий резко ухудшилась эпидситуация в стране, а также в Кавказском регионе и прилегающих районах в целом.

Референс-лаборатория в Ереване

Как известно, после распада СССР в Азербайджане осталась бесхозная сеть объектов, состоящая из 6 НИИ, 29 региональных и 53 полевых биостанций, что весьма заинтересовало США. Поэтому в 2005 году Азербайджан подписал соглашение с Минобороны США «О сотрудничестве в сфере технологий и патогенов, связанных с развитием биологического оружия и нераспространения информации в этой сфере». Так, в 2013 году появилась центральная референс-лаборатория в Баку стоимостью около 170 млн долларов, специализирующаяся на исследовании патогенных микроорганизмов в образцах человеческого и животного происхождения. Кроме того, построены и модернизированы около 10 станций биологического мониторинга в разных районах Азербайджана в рамках сотрудничества с американцами.

В том же году в Таджикистане западными компаниями, аффилированными с оборонной промышленностью США, создана сеть бактериологических лабораторий в Согдийской и Хатлонской областях в Душанбе и республиканской туберкулезной больнице «Шифо» в Вахдате.

В 2016 году в Алматы открылась Центральная референс-лаборатория на базе Казахского научного центра карантинных и зоонозных инфекций имени М. Айкимбаева. Строить её начали американцы еще в 2010 году, выделив на эти цели 80 млн. долларов. Тогда Вашингтон заявил, что озабочен эпидемиологической ситуацией в мире, и хотел бы помочь Казахстану в борьбе с инфекционными заболеваниями по примеру других постсоветских республик, где такие лаборатории уже работали. Более того, и место для строительства выбрали особенное - зону сейсмической активности.

К тому же, географически страна располагается на территории с постоянными ветрами, и попавшая в атмосферу инфекция может быстро распространиться на большие расстояния. Утечка опасных инфекций поставит под удар жизнь миллионов жителей Казахстана, а также российских граждан, проживающих вблизи казахской границы.

Здание биологической лаборатории в Алматы

Как заявляет Пентагон, создание сети референс-лабораторий США на территории бывших советских республик нацелено на недопущение в этих странах утечки в окружающую среду штаммов микроорганизмов, а также для минимизации шансов биологической атаки на Америку.

Не понятно только, как, например, Казахстан или Молдова смогут организовать биологическую атаку на США. Не ясен и тот факт, почему эти исследовательские центры находятся в больших городах с высокой плотностью населения, где утечка вируса наиболее опасна.

И сейчас, в условиях пандемии коронавируса, политики и эксперты многочисленных стран, на чьей территории созданы биолаборатории США, задаются вопросами: «Почему нет каких-либо результатов работы этой сети лабораторий в борьбе с COVID-19? Почему такая масштабная сеть медучреждений, функционирующая в интересах биологической защиты, не сделала ровным счетом ничего для защиты даже своих граждан»? Ответы на эти вопросы лежат на поверхности.

Основная цель США заключается в другом – окружить Россию не только войсками, но и биобазами, что в случае возможной военной угрозы позволит нанести стремительный удар наиболее непредсказуемым и смертоносным биологическим оружием. А как мы знаем, новый вирус может быстро очень быстро распространяться и его последствия для человека пугают даже опытных докторов.

При этом не исключено, что американцы создают не просто биологическое оружие, а этническое оружие, направленное исключительно на истребление россиян и всего славянского этноса. И если США являются так называемыми правообладателями результатов работы биолабораторий, может в условиях современной угрозы COVID-19 им стоит задуматься о безопасности собственной нации, а не продолжать изобретать способы уничтожения других народов?

ИА "Содружество"