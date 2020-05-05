После пандемии наступит новый мировой порядок - Politico

Редко, когда устоявшийся миропорядок претерпевает значительные изменения: Рим был построен не за один день, а сформированный им мир — Pax Romana — просуществовал столетия. Миропорядок, родившийся по итогам Венского конгресса 1815 года, ушел в прошлое лишь с началом Первой мировой войны. Но бывает и так, что доверие к старому порядку рушится, и человечество остается в вакууме. Именно в это время рождаются новые мировые порядки — возникают новые нормы, договоры и институты, определяющие, как страны взаимодействуют друг с другом и как люди взаимодействуют с миром, пишет бывший сотрудник Государственного департамента США Эдвард Фишман в статье, опубликованной 3 мая в Politico.

Пандемия коронавируса, нарушившая нормальный ход мировых процессов так, как этого не было со Второй мировой войны, стала как раз таким моментом. Установившийся после 1945 года мировой порядок больше не работает. Если бы это было не так, можно было ожидать хотя бы попытки дать единый ответ на вызов пандемии, которая не знает границ. И все же ООН самоустранилась, ВОЗ стала объектом «политического футбола», границы закрылись не только между отдельными странами, но и между членами Европейского союза. То сотрудничество, которое выстраивалось десятки лет, теперь уходит в прошлое.

Нравится это кому-то или нет, но после окончания пандемии возникнет новый мировой порядок, и США должны сделать всё возможное для обеспечения приспособленности такого мироустройства к решению задач грядущей эпохи. Возможность перехода от прежнего миропорядка к новому обсуждалась и прежде, в том числе при участии автора. В рамках таких обсуждений рассматривались исторические примеры смены миропорядков, а также возможные реформы. По словам Фишмана, хрупкость нынешней глобальной структуры признавалась и раньше, но тогда многие понимали и силу инерции: пока не наступит чрезвычайный момент, мировые лидеры вряд ли будут готовы к созданию нового мирового порядка.

И вот такой момент настал, поэтому у США есть возможность построить новый мировой порядок, который, если всё правильно сделать, будет адекватен вызовам времени — изменению климата, киберугрозам и пандемиям, — а также позволит более широко распространить плоды глобализации и технического прогресса. В этом плане крайне важно учесть ошибки и удачи, которые сопровождали создание миропорядка после Первой и Второй мировых войн.

Так, в первом случае появившееся в 1919 году мировое устройство ознаменовалось Великой депрессией, появлением тоталитарных режимов и в конечном итоге противостоянием, даже более разрушительным, чем Первая мировая война. Во втором случае — после Второй мировой войны — установленный миропорядок обеспечил более семи десятилетий мира и процветания, в ходе которых число насильственных смертей резко упало, а мировой ВВП увеличился как минимум в 80 раз. Для того чтобы Вашингтон мог избежать тех ошибок, которые были допущены после Первой мировой войны, и повторить успехи установленного после 1945 года миропорядка, необходимо учесть три фактора.

Во-первых, США должны заранее, то есть пока вызванный пандемией кризис не закончился, обрисовать черты нового мирового устройства. Так, когда президент США Вудро Вильсон прибыл на Парижскую мирную конференцию в январе 1919 года, через два месяца после окончания войны, ни один из принципов послевоенного порядка еще не был согласован. Из-за этого союзники преследовали противоречащие друг другу цели, поэтому заключенный ими договор не мог решить проблемы будущего мира.

Напротив, президент Франклин Рузвельт начал планировать послевоенное устройство мира еще до того, как США вступили в войну. В августе 1941 года, за четыре месяца до Перл-Харбора, Вашингтон и Лондон приняли Атлантическую хартию, в которой были сформулированы их цели для послевоенного порядка. Бреттон-Вудская конференция, на которой была изложена послевоенная экономическая система, состоялась в июле 1944 года. К тому времени, когда в 1945 году война закончилась, принципы нового порядка уже были хорошо известны, что позволило союзникам сосредоточиться на реализации.

Из-за коронавируса нормальный ход жизни остановится надолго, но не навсегда, и когда кризис пройдет, контуры нового порядка быстро обретут форму. Для обеспечения того, чтобы краткое окно возможностей было использовано должным образом и не было упущено из-за ссор, США и мировые лидеры должны начать совместное формирование этих принципов уже сейчас.

Было бы глупо ожидать, что президент США Дональд Трамп, который является одной из причин подрыва нынешнего международного порядка, возглавит планирование нового. Возможно, придется подождать, пока более интернационально настроенный глава Белого дома сможет сформировать институты нового порядка. Тем не менее то, что во главе США стоит Трамп, еще не означает, что нельзя использовать нынешний момент с пользой. Основную работу по определению будущего мироустройства должны на себя взять лидеры Республиканской и Демократической партий, и прежде, чем они начнут определять такие параметры, как принципы работы ООН, им сначала нужно договориться о целях.

Во-вторых, США должны избежать попадания в ловушку стремления возложить всю ответственность на ту или иную сторону, как это было в 1919 году, когда виновной за начало войны была объявлена Германия, которая должны была пойти на территориальные уступки и выплатить репарации. Этот подход стал причиной недовольства, которое способствовало приходу к власти нацистов.

Напротив, архитекторы мирового устройства после Второй мировой войны 1945 года сосредоточились на будущем, взяв на себя обязательство перестроить Германию и превратить ее в процветающую демократию, несмотря на тот факт, что Германия была более виновата в развязывании Второй мировой войны, чем в начале Первой мировой. Пример сегодняшней Германии, образца либерализма и верного союзника США, свидетельствует о мудрости того курса.

Несмотря на страстное желание найти виноватых в начале пандемии, жертвами которой в США уже стало больше граждан, чем погибло во время войны во Вьетнаме, американское руководство должно проявить щедрость в оказании помощи при восстановлении мировой экономики после пандемии. Хотя Пекин, «несомненно», несет ответственность за подавление ранних сообщений о коронавирусе, США и всему миру гораздо выгоднее поспособствовать укреплению системы здравоохранения КНР, чем пытаться наказать Пекин.

Нигде щедрость не является более важной, чем в стремлении положить конец пандемии с помощью новых терапевтических средств, в конечном счете вакцины. Вместо того чтобы пытаться нажиться на разработке такого препарата, Вашингтон должен возглавить глобальные усилия по разработке, тестированию, производству и доставке этих лекарств как можно быстрее и в как можно большее число стран. Роль США в прекращении пандемии в большей степени определит то, насколько сильным моральным авторитетом они будут обладать при формировании нового мира.

США также должны быть щедрыми при поддержке институтов нового порядка. Вашингтон уже потратил более $2 трлн для вывода страны «из бездны коронавируса». И это еще не все. Эта сумма во много раз превышает те средства, которые США выделяют на международное развитие, иностранную помощь и взносы в международные организации. Пандемия как никто показала необходимость предотвращать кризисы, а не бороться с ними, поэтому впредь США должны будут финансировать институты нового порядка, чтобы они могли предотвратить следующий кризис, прежде чем он выйдет из-под контроля.

Наконец, новый порядок должен основываться на внутреннем консенсусе. Президент Уилсон не включил ни одного видного республиканца в делегацию США на Парижской мирной конференции, исключая не только радикальных изоляционистов, но и умеренных интернационалистов, с которыми он мог бы найти общий язык. Сенат отклонил Версальский договор, и США так и не вступили в Лигу Наций. Президенты Франклин Рузвельт и Гарри Трумэн извлекли уроки из ошибки своего предшественника, сосредоточившись изначально на поддержке сформировавшегося после 1945 года мирового порядка. Когда Устав ООН представили в Сенате, он получил подавляющее одобрение американских законодателей.

Кроме того, актуален вопрос, какую форму примет новый мировой порядок. На глобальном уровне новый порядок должен быть прямо сосредоточен на таких проблемах, решение которых требует коллективных действий, в том числе изменение климата, кибербезопасность и пандемии. Они будут подвергать опасности мир в грядущую эпоху так же, как и ядерное оружие в ушедшую эпоху. Режим ядерного нераспространения дал свои плоды, потому что он одновременно устанавливал четкие правила и наказание за их нарушения: мониторинг, инспекции, экспортный контроль, запреты и санкции — всё это инструменты режима ядерного нераспространения.

В то же время нужен обновленный альянс единомышленников. США и их союзники в Европе и Азии должны объединиться в совет демократий, расширив коллективную оборону за пределы военной сферы, чтобы противостоять более тонким угрозам, таким как вмешательство в выборы, дезинформация и финансовое принуждение.

На экономическом фронте давно пришла пора международной системы, которая ставит во главу угла благосостояние человека, а не экономический рост. США, ЕС, Япония и другие демократии должны заключить новые экономические соглашения, в которых расширение доступа к рынку неразрывно связано с подавлением уклонения от уплаты налогов, защитой конфиденциальности данных и соблюдением трудовых стандартов. Некоторый уровень отказа от глобализации неизбежен и оправдан, но его не спланировать сейчас, это отступление будет хаотичным и непродуманным выплескиванием ребенка вместе с водой.

Александр Белов

Источник - ИА REGNUM.