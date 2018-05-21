Избивали, резали, запугивали! А наказать некого

Знаменитый уголовный процесс о покушении на журналиста Сыргака Абдылдаева через три года после окончания следствия наконец добрался до Верховного суда.

На 22 мая назначено заседание коллегии высшей судебной инстанции, которая будет решать, справились ли с задачей, поставленной перед ними, первая и вторая ступени правосудия.



И это притом что сама по себе темная история с нападением на обозревателя газеты “Репортер–Бишкек” произошла, как известно, на закате бакиевского режима 3 марта 2009 года. Когда начались заказные убийства, связанные с активизацией оппозиции, которую возглавил Медет Садыркулов.



Как будто все это было вчера



Незадолго до роковых мартовских событий (через 10 дней после покушения на Абдылдаева были убиты Медет Садыркулов и его соратник Сергей Слепченко) Медет Чоканович предложил журналисту открыть оппозиционный сайт в Казахстане. И бомбить оттуда Бакиевых компрометирующими публикациями. Как утверждает Абдылдаев, он видел материалы, которыми владели оппозиционеры, и они действительно были убойными, уничтожили бы правящий клан в считанные дни.



Однако этим планам не суждено было сбыться. Клан Бакиевых с Жанышем в роли ликвидатора сыграл на опережение. Через некоторое время после двух встреч с Садыркуловым журналист почувствовал за собой слежку.



“Постоянно за мной ехали одни и те же две машины, следовали одни и те же лица. Садыркулов должен был дать адреса, деньги на раскрутку сайта, и я вместе с семьей планировал уехать в Казахстан. Сайт уже функционировал и назывался “XXI век”. Материалов было много, их хватило бы на полгода. Там были такие взрывные моменты, что я понимал: оказался в смертельной игре. А 3 марта на меня было совершено нападение: неизвестные нанесли 29 ножевых ранений, руки и ноги переломаны, разбита голова. И если бы вовремя не подъехала карета “скорой помощи”, я бы там мог скончаться. А через 10 дней, 13 марта, убили Садыркулова и Слепченко”.



Несмотря на тяжелые травмы, Абдылдаев впоследствии смог воспроизвести все детали нападения, вплоть до последовательности нанесения ударов. В тот день неизвестный человек назначил ему встречу якобы для передачи каких–то сенсационных материалов по американской военной базе. К 19 часам, как было оговорено, Абдылдаев пришел на пересечение улиц Тоголока Молдо и Михаила Фрунзе. Здесь, в центре столицы, и разыгралось побоище.



Сыргак вспоминал: “Там стояли таксисты, велась торговля, везде были люди, да и машин было много, даже дежурили милиционеры. Уже наступали сумерки, но было светло и все видно. Мне позвонили и сказали, что опаздывают на 15 минут. Я им ответил, что подожду. Видимо, в тот момент шло опознание: а это точно Сыргак? Примерно в 19.15 меня сзади кто–то окликнул. И когда я развернулся, получил сильнейший удар в лицо, очки отлетели в сторону. Мне свернули руки за спину и стали учащенно бить в боковую часть тела. Упал на колени, удары посыпались один за другим, в том числе ножами. Я защищался руками, понимая, что меня убивают. Когда попытался подняться, получил мощный удар по голове. Вот тогда я попрощался с жизнью. Упал. Они стали меня бить по нижней части туловища, по ногам. Но я еще оставался в сознании. Стал кричать: “Помогите!”. Услышал голоса людей. “Эй, что вы делаете?”. Остановилась машина, было слышно, как громко хлопнула дверь. Потом голос одного из нападавших, который до этого времени отдавал команды бить, прокричал: “Все, поехали!”. И они все исчезли.



Я уже второй раз сталкиваюсь со смертью. В первый раз в Афганистане, когда служил там в армии. Поверьте, я это все спокойно перенес, более того, быстро пришел в себя и стал ползать в луже собственной крови. Когда нас готовили к войне, учили, как правильно преодолевать шоковое состояние”.



Абдылдаев тогда и позже говорил, что нападавшие были не профессионалы. Бойцы, например, “Альфы” могли, конечно, убить его одним ударом или специальным приемом сломать позвоночник. Но этого не было. Значит, можно сделать вывод, что, скорее всего, народу продемонстрировали акцию запугивания под девизом: “Так будет с каждым!”, наняв для исполнения рядовых “черных” (так называют низший состав ОПГ).



Правда, при этом Сыргак не раз подчеркивал, что, если бы врачи приехали на 15 минут позже, он мог умереть, и нападение было действительно жестоким. Операцию ему делал профессор Сабырбек Джумабеков. И журналист всегда высказывал ему благодарность за спасение своей жизни, хотя и не исключал, что на него тоже могли оказывать давление.



Когда стало известно, что якобы в автомобильной катастрофе 13 марта погибли Садыркулов и Слепченко, журналист, который был весь загипсован и еще находился в больнице, со всей отчетливостью осознал, что они были убиты теми же людьми Жаныша Бакиева, которые организовали и покушение на него. Степень риска, которому он подверг себя и свою семью, стала предельно опасной для жизни.



Все, что происходило после его выписки из больницы, привело к тому, что Абдылдаев с семьей вынужден был эмигрировать в Швецию и получить там политическое убежище. Его версия этих событий безусловно показательна и крайне интересна.



— За мной опять начали следить, — вспоминает журналист. — В открытую нагло наблюдали за всеми перемещениями. Потом мне позвонили ранним утром 22 июля 2009 года. На том конце провода транслировалась запись моего разговора со Слепченко. Я был в высшей степени шокирован и не знал, что дальше предпринять. Когда через 10–15 секунд запись прервали, раздался голос: “Ты понял?”. Я еле–еле смог произнести, что “понял”. Тогда неизвестный сказал, чтобы я прочитал надпись на входной двери своей квартиры. Жена сильно испугалась, мы вместе вышли и увидели два слова: “Жылкы даяр” (“Лошадь готова”), что означало — готовься к смерти и поминкам. Я тогда понял, что уже фактически “живой труп”. Вынужден был обратиться по телефону к известной правозащитнице и попросить о помощи. Она приехала вместе с братом, и меня с семьей отвезли в посольство Германии. Я очень благодарен тогдашнему послу и его супруге за оказанную поддержку. В тот же день они нас переправили через границу, и таким образом мы оказались в Алматы. Там в течение четырех с половиной месяцев мы 5 раз меняли место жительства. Лишь после этого смогли уехать в Швецию.



Игра со смертью или представление?



Долгое время вся эта история о покушении на журналиста не воспринималась всерьез.



Корреспондента с таким именем знали немногие, да и особых сенсаций за ним не наблюдалось. До сих пор в Кырнете можно прочитать отнюдь не лестные для него мнения о том, что все эти тайные встречи со Слепченко и Садыркуловым — просто пиар самому себе. И “убойных” материалов, критикующих и разоблачающих бакиевскую семейку, тоже никто не видел.



Однако, как бы предчувствуя все это, Сыргак Абдылдаев, правда, уже после апрельской революции, очень убедительно рассказывал о контактах с оппозицией и аргументировал выбор его в качестве доверенного лица.



— На Медетбека Чокановича меня вывел не кто–нибудь, а покойный Руслан Шаботоев. На тот момент я работал в парламенте заведующим секретариатом фракции депутатов СДПК. С Шаботоевым был знаком с детства. У нас с ним были откровенные разговоры, и я знал, что он сильно конфликтовал с властью. Потом я узнал, что за неделю до его убийства Руслан встречался с Курманбеком Бакиевым, тогдашним президентом Кыргызстана, — вспоминает Абдылдаев.



А после того как Руслан бесследно исчез, Сыргак попытался что–то накопать об этом. Когда выяснил определенные детали, то понял, что дальше “лезть” не следует, потому что это становилось опасным. Тогда к нему обратилась сестра Шаботоева и предложила открыть интернет–сайт и через него заняться поисками Руслана. Хотя журналист в тот момент догадывался, что Руслана в живых нет, знал, за что его “убрали” и почему. Но на тот момент не мог об этом сказать его сестре.



У Шаботоева на руках находились опасные для Бакиевых документы. Это его и погубило. О работе над этим сайтом и стало известно Садыркулову, который принял решение помогать в его продвижении и финансировании, а также в заполнении еще и компроматом о преступлениях Бакиевых.



И в этом заключается одна из загадок истории “о покушении на журналиста”. Где эти разгромные материалы, “бомбы” для клана, которые так и не были опубликованы? Ведь, по словам Абдылдаева, Марат Садыркулов был на сто процентов уверен, что к маю 2009 года власти Бакиевых придет конец. И большие надежды в этом смысле возлагал на черный пиар против них.



Еще одна загадка этого нашумевшего уголовного дела — почему на скамье подсудимых не оказалось непосредственных исполнителей покушения? Ведь среди обвиняемых в нападении на сотрудника СМИ есть полковники и даже генералы. Трудно представить, чтобы они сами “мочили” Абдылдаева при всех, в центре столицы. Да и обвиняются в другом. Так, только Жаныш Бакиев был признан организатором преступления. Ему также вменяется соучастие в убийстве, злоупотребление должностным положением, превышение должностных полномочий. Обвинения по этим статьям предъявлены и бывшему начальнику ГУУР МВД полковнику Бакыту Парманкулову, бывшему заместителю Главного управления МВД полковнику Туратбеку Уметову и бывшему сотруднику ГКНБ Искендеру Сооданбекову. А экс–зампреду ГКНБ генерал–майору Турдубеку Алмаматову и бывшему начальнику ГУ МВД Расулберди Раимбердиеву предъявлены обвинения в злоупотреблении должностным положением и сокрытии преступления.



Только 26 мая 2015 года дело было направлено в военный суд Бишкекского гарнизона.



С тех пор началась судебная эпопея. Сначала были расформированы военные суды, потом началось рассмотрение в местных судах с проволочками и затягиванием процессов по разным причинам.



И только в конце декабря 2017 года Первомайским районным судом был вынесен первый приговор по существу дела. Но при этом случился особый юридический конфуз — из всех подсудимых осужден только... Жаныш Бакиев, заочно. На 15 лет конкретно за соучастие в покушении на убийство журналиста, ну и по совокупности предыдущих приговоров на пожизненное заключение. Все остальные признаны виновными в злоупотреблении должностным положением, кто еще и в укрывательстве преступления. Но остались без наказания за истечением срока давности. К примеру, Сооданбеков вообще оправдан. Еще двое из прокурорского списка исчезли в неизвестном направлении.



Бишкекский горсуд оставил этот вердикт без изменения. И получилось, что за покушение на убийство журналиста отвечать никто не будет. Потому что непосредственные исполнители следствием так и не были установлены, а те, кто были обвинены, — чисто по конъюнктурным предположениям.



Такой ничтожный результат вызвал возмущение правозащитников и самого пострадавшего, вынужденного искать политического убежища в далеком зарубежье.



Правда, Верховный суд дал разъяснения, что освобождение по истечении срока давности не является реабилитирующим основанием. И 22 мая в судебном заседании ВС законность и обоснованность этих приговоров будут проверены.



Александр ГОЛЬД

Источник - "Вечерний Бишкек"