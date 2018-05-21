ТЭЦ как стресс–тест для парламента

Чем чреваты политические баталии вокруг скандала с ТЭЦ?

В поисках козла отпущения

В парламенте три дня подряд бурно разбирают детали депутатского отчета по аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека. Только вот не совсем понятно, чего на самом деле хотят народные избранники — найти реальных виновников чуть не случившегося нынешней зимой ледникового периода в квартирах бишкекчан, выяснить, кто распилил деньги по китайскому кредиту на реконструкцию теплоцентрали или назначить кого–то козлом отпущения за все это вместе?



Хотелось бы, конечно, верить в то, что парламентарии ставят перед собой благородную цель выяснить истину. Однако, если судить по тому, что уже произошло и прозвучало в стенах ЖК, список причастных к получению слишком дорогого кредита от китайцев может получиться очень уж длинным. И в него войдут имена многих влиятельных политиков.



Но тут уж, как говорится, из песни слов не выкинешь. Что поделать, если на голосовании по кредитному соглашению в Жогорку Кенеше, прошедшему 11 декабря 2013 года, из 97 зарегистрированных депутатов только семеро проголосовали “против”? Это были Курмантай Абдиев, Омурбек Абдрахманов, Мыктыбек Абдылдаев, Кенжебек Бокоев, Кантемир Мурзабеков, Бакыт Шаршеев и Улукбек Кочкоров. Остальные народные избранники единым фронтом выступили за ратификацию договора, включая Феликса Кулова, Омурбека Текебаева вместе со сторонниками и даже экс–спикеров Асылбека Жээнбекова и Чыныбая Турсунбекова.



Сейчас парламентарии говорят, что голосовали под давлением правительства, настаивавшего на скорейшей ратификации документа. Мол, не было времени разбираться, доверились кабмину. Но отговорка слабая: оправдывать себя могут и бывшие премьеры, а также министры профильных ведомств — ведь они тоже не сами готовили бумаги по проекту.



Поскольку виноватых то ли в кривой модернизации, проведенной TBEA, то ли в расхищении кредитных средств (парламентарии смешали в кучу обе эти темы) намечается очень много, было бы справедливо, если бы чиновники и депутаты взяли на себя коллективную ответственность за случившееся. При таком раскладе предложение депутата от фракции “Онугуу–Прогресс” Камчыбека Жолдошбаева скинуться на выплату китайского кредита выглядит не таким уж абсурдным. Только возвращать займ “Эксимбанку” должны, конечно же, не бизнесмены, а именно народные избранники и должностные лица.



Впрочем, такой вариант развития событий выглядит совсем фантастическим. Парламент суверенного Кыргызстана никогда не признавал за собой ошибок — искусство перекладывать ответственность с больной головы на здоровую у депутатов отточено до совершенства. Так с чего им вдруг начинать вести себя по–взрослому? Тем более в нынешней конъюнктуре. Когда виноватыми можно сделать кого–то из команды бывшего президента. Или даже его самого.



Кстати, эту не слишком оригинальную идею уже озвучил депутат от партии “Онугуу–Прогресс” Исхак Масалиев. Вечный коммунист предложил лишить неприкосновенности экс–президента, заявив, что необходимо проверить причастность бывшего главы государства к получению кредита на реконструкцию ТЭЦ.



— Китай хочет устроить экспансию в стране, а президент узурпировал власть. Я предлагаю лишить неприкосновенности Алмазбека Атамбаева и расследовать причастность к ратификации кредита в размере 386 миллионов долларов. С тех пор сменилось семь премьер–министров, с кого мы должны спрашивать? — задался вопросом Масалиев.



Пока что парламентарии отнеслись к этому предложению без особого энтузиазма. Возможно, депутаты понимают, что снять президентскую неприкосновенность с одного только Алмазбека Атамбаева технически невозможно: даже если примут закон, который лишает глав государств подобных привилегий, то он не будет иметь обратной силы. Зато депутаты поставят подножку действующему и следующим президентам республики. Думается, на такой демарш нардепы не решатся.



Но, допустим, по наущению Масалиева народные избранники все же попытаются создать правовой прецедент, при котором неприкосновенность отнимут только у Атамбаева. Тогда следующим шагом со стороны ЖК по логике должно стать уголовное преследование президента по делу о ТЭЦ — иначе и заваривать кашу со всей этой неприкосновенностью и не стоило.



Однако привязать Алмазбека Шаршеновича к истории со слишком дорогими плоскогубцами — это пока единственный факт завышения стоимости оборудования при модернизации столичной тэплоцентрали — проблематично. Не тот уровень для главы государства. К тому же, согласно Конституции, глава государства не имеет никакого отношения к подобным проектам в отличие от министров, составлявших соглашение, и парламентариев, ратифицировавших его.



Устроить судилище над Атамбаевым без веских доказательств его причастности к распилу денег на модернизацию ТЭЦ — значит подарить бывшему президенту статус политического мученика. Реальных же фактов, подтверждающих участие экс–главы государства в махинациях вокруг реконструкции столичной теплоцентрали, как видно, не существует. В противном случае их уже предъявили бы общественности.

Хотелось бы сломать СДПК?

Между тем высказывания Исхака Масалиева, сегодня вроде бы гармонизирующие с общими настроениями в истеблишменте, довольно опасны для действующей власти. Кажется, что коммунист льет воду на мельницу Сооронбая Жээнбекова и его команды, но, если разобраться, то становится понятно — Масалиев разыгрывает стратегию, которая выгодна и ему самому и группе политиков–оппозиционеров, которые раньше активно противились избранию Жээнбекова, а сейчас якобы поддерживают действующего президента.



Открытое обсуждение отчета по модернизации и аварии на Бишкекской ТЭЦ — это прекрасный шанс для тех, кто знает, как использовать ситуацию, когда депутаты слепнут и глохнут в попытках проявить себя, показать, что они ночей не спят ради народных интересов. В процессе толкования народные избранники, как правило, забывают обо всем и, как видно, перестают ясно понимать последствия своих нарочито эмоциональных выпадов и популистских заявлений.



Однако рано или поздно парламентариям, которые сегодня задают каверзные вопросы министрам и чиновникам, занимавшимся вопросами реконструкции теплоцентрали, придется осознать, что в конечном счете они должны дать политическую оценку своим действиям. Ведь именно ЖК ставит последнюю точку в этой истории. Вот тогда–то и разгорится настоящее пламя, выпрыгнуть из которого не удастся никому. Особенно социал–демократам, ради которых подливают масла в огонь такие политики, как Исхак Масалиев.



В результате всех этих разборок, вне зависимости от того посадят ли Атамбаева, Исакова или еще кого–нибудь, произойдет бесповоротный и окончательный распад СДПК. Очевидно, раскол, наметившийся в партии в начале года и усилившийся к весне, если так пойдет и дальше, раздавит эсдэков. До новых выборов самая крупная партия республики просто не доживет.



Безусловно, это не лучшая новость для президента Сооронбая Жээнбекова, пришедшего к власти как выдвиженец СДПК. Может получиться так, что в парламенте, который изберут в 2020 году, уже не будет лояльного к главе государства большинства, как сейчас. При таких обстоятельствах у нынешних “сторонников” Жээнбекова, вроде того же Масалиева, будет возможность загнать главу государства в жесткие рамки. Ну или подвести его под импичмент при необходимости. Поводом могут стать, к примеру, ошибки нынешнего правительства, которое Масалиев еще до инаугурации называл полностью подконтрольным президенту.



Конечно, возможно, Жээнбекову и его команде удастся создать вместо партии социал–демократов новую партию, может быть, идеологически даже более крепкую и сплоченную, чем нынешнее политобъединение. Однако это слишком оптимистический прогноз, если учесть горький опыт долго строившегося и бесславно погибшего в реалиях отечественной политики “Ата Мекена” и агонизирующей из–за внутренних распрей СДПК.



Кстати, реальный выигрыш от всей этой смуты получает только антиатамбаевская фронда. Собственно, они в плюсе уже сегодня: выдавили экс–президента из политического пространства, создали условия для распада самой сильной партии. Сейчас работают над освобождением так называемых политзаключенных. Подбрасывают действующему президенту идеи, как лучше всего оправдать осужденного за коррупцию кыргызского Пашиняна — Омурбека Текебаева, как сделать это так, чтобы социалист смог вернуться в большую политику.



Так вот, если этот план сработает, то у бывших противников — настоящих сторонников президента — вновь появится лидер, вокруг которого они сплотятся, чтобы уйти в оппозицию. Только теперь не к Атамбаеву, а к Сооронбаю Жээнбекову. Дальше вопрос будет состоять только в том, как много времени понадобится оппозиционерам, чтобы разыграть в КР армянский сценарий: обескровить действующего президента и его сторонников и взять власть через своего премьера. Благо предпосылки к этому все есть — и конституционные, и ситуационные.



Александра ВАСИЛЬКОВА

Источник - газета "Вечерний Бишкек