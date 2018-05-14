Большая стирка - вот что нужно Кыргызстану

Осмонакун Ибраимов: Борьба с коррупцией на нынешнем этапе чревата очень серьезными последствиями. Потому что коррупционеры пустили корни во все общественные и государственные институты

Новый президент Сооронбай Жээнбеков начал хорошее дело - он решил бороться с коррупцией. Это стало его первым и очень сильным выходом в народ после избрания. Его рейтинг буквально зашкалил, о нем начали говорить с надеждой, хвалить, потому что он попал в самую точку людских ожиданий. Последующие важные кадровые решения только укрепили эти надежды. То паршивое настроение, которое ни минуту не покидало нас все предшествующие годы, как будто стало отступать, и это было видно по глазам людей, по их оживленным разговорам.



На языке политики это называется кредитом доверия, а в отношении президента – всеобщей поддержкой. Цену и важность этого феномена общественной жизни вряд ли нужно объяснять, поэтому им следует всячески дорожить. Дорожить, потому что он, этот кредит поддержки, не бывает бесконечным. Его все время нужно подкреплять реальными делами и решениями. И конкретными результатами.



Тем временем стране действительно нужно очиститься. Именно очиститься, отмыться от коррупционной грязи, которая пока имеет только одну тенденцию - увеличиваться.



Я назвал бы это Большой стиркой. Увы, надо было эту стирку производить еще в 2005 году. Не сделали. Наоборот, страну наводнило таким количеством бандитов, воров и жуликов, что дело кончилось новым восстанием. Надо было это сделать и после 2010-го. Но что мы видели? Опять мародерство, опять грабежи, опять тихая продажа хлебных должностей. И это после массовой гибели людей на центральной площади, на юге. Фактически это было предупреждением, напоминанием, знаком SOS. Увы, «революционеры» оказались такими подленькими, что с легкостью необыкновенной вновь – во второй раз! - предали надежды людей.



Сегодня мы опять находимся в том же состоянии и настроении, которое ощущали примерно весной 2010-го. Безусловно, это прекрасное ощущение. Но есть и обоснованное опасение: не повторится ли то, что уже было? То есть, не застопорится ли дело, начатое новым президентом, на каком-то этапе, на полпути? Не повторится ли то, что у нас не раз было, но так и не получило реального развития и продолжения. Ведь обещали, но «наварились», отхватили свое или поделили захваченное между собой, обзавелись недвижимостью там и тут, в том числе в самом центре Лондона...



На том все и закончится? Это было бы ужасно. Тогда мы вновь окажемся в полном, что называется, дерьме. Люди вновь потеряют надежду, но на этот раз последствия такого исхода событий могут оказаться намного тяжелее и глубже. Ибо потеря веры в свой народ, в будущее страны, в политиков породить может еще более глубокое разочарование и депрессию, и все способные граждане, особенно молодые, окончательно решат не связывать свое будущее с Кыргызстаном, а с теми местами, где есть перспектива и возможность саморазвития. Это будет хуже всего.



Между тем перспектива у страны, безусловно, есть. Не благодаря, а во многом вопреки всему страна развивается. Я недавно был безмерно рад, когда один молодой человек, кстати, из рода великого Курман-Гали Каракеева, выразил свое страстное желание участвовать в выборах мэра города Чолпон-Аты и так увлеченно описал свой план по превращению города в центральноазиатский Монте-Карло. Это скорее мечта, но как можно жить без мечты? Но главное то, что наши молодые связывают свое будущее с нашей страной!



И еще. Борьба с коррупцией на нынешнем этапе чревата очень серьезными последствиями. Потому что коррупционеры пустили корни во все общественные и государственные институты. Они сидят в парламенте, а иные глубоко срослись с криминалитетом.



У коррупционеров есть огромные финансовые ресурсы. В конце концов, у них есть уже опробованные сценарии для организации псевдобунтов, псевдореволюций. Они не сдали ни автоматов, розданных в 2010-м у «Форума», не расквитались с бандитами, которых они использовали в разные годы и которых они по сей день кормят и пестуют. Поэтому я хочу открыто предупредить - нынешние коррупционеры готовы на все, в том числе на вооруженное сопротивление. Поэтому наш президент должен отдавать себе отчет в этом и быть готовым на самые разные провокации, в том числе и на самое подлое - на розыгрыш межрегиональной карты. А народ, если он действительно хочет очиститься и желает ту самую Большую стирку, о которой речь, должен всячески поддержать главу государства в его стремлении хотя бы обуздать криминалитет и коррупционеров, которые так просто не сдадут свои позиции.



Это истина, от которой нам деваться уже некуда. На самом деле это ни что иное, как борьба за страну, за национальную безопасность, за будущее. Мы можем это будущее иметь, но с таким же успехом можем его потерять.

Осмонакун Ибраимов

Источник - "Азаттык".