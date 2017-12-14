Омурбек Текебаев все еще намеревается вернуться в политику

Атамбаев ушел, но Соке работает с командой, которая осталась от экс-президента.

Когда Атамбаев собирался уходить, О.Текебаев превратился для него в настоящую головную боль. Если бы его не посадили на основании показаний международного афериста Маевского, неизвестно, чем бы кончилось противостояние Атамбаева и Текебаева. Возможно был бы объявлен импичмент, он не получил бы статус экс-президента?

Недавно в колонии №47 побывала президент переходного периода Роза Отунбаева, которая отметила, что лидер «Ата Мекена» не теряет оптимизма, что у него хватает сил и возможностей, чтобы вернуться в политику. Осужденный на 8 лет политик напомнил выражение: «Правители уходят, но народ остается», заверил, что борьба продолжается. Отунбаева не устает повторять, что народ нуждается в «политических звездах», вроде Текебаева.

После решения Верховного суда юристы Текебаева учли амнистию и посчитали дни в неволе в ожидании суда, заявили, что их «шеф» выйдет на свободу через 6 месяцев. Но сотрудники Государственной службы исполнения наказаний отклонили доводы адвокатов, заявив, что Текебаев будет переведен в колонию-поселение только в 2020 году. После этого обрушилась надежда «ата-мекеновцев» на то, что придет новый президент и освободит Текебаева. Атамбаев ушел, но Соке работает с командой, которая осталась от экс-президента. Даже если у Соке появится такое желание, по природе «атамбаевские» аппаратчики вряд ли захотят проявить гуманизм по отношению к Текебаеву…

Некоторые эксперты любят сталкивать людей, подливать масло в огонь. Именно они говорят, что через некоторое время Соке будет нуждаться в Теке. Один эксперт шепнул нам на ухо: «Увидите, витязи экс-президента во главе с Сапаром Исаковым будут мешать работе Соке. Через некоторое время чистый и прямолинейный Жээнбеков поймет, что дело не сдвинется места, если не избавиться от них. Тогда появится необходимость приструнить их. А в таких делах лучшего мастера, чем Теке, не найти. К тому же Теке точит зубы на представителей бывшей власти, фактов у него хватает». Время покажет, куда нас заведет политика…

Источник: газета «Майдан.kg» №57 от 13.12.2017 / стр. 3

http://www.gezitter.org/politic/66068/