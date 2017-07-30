Ташкент купил у Бишкека излишки электроэнергии

В регионе отмечают гибкость политики узбекского лидера Шавката Мирзиёева

Киргизия в нынешнем году страдает от переизбытка воды в Токтогульском водохранилище и, как следствие, профицита электроэнергии. Соседний Казахстан отказался покупать киргизские киловатты. На выручку пришел Ташкент. Эксперты отмечают гибкость политики нового узбекского лидера, с которым соседи могут вести переговоры и договариваться. Шавката Мирзиёева в регионе называют либералом.

Киргизия вернула статус поставщика электроэнергии благодаря погоде: Токтогульское водохранилище переполнено. Ожидается, что объем годового притока воды в водоеме за 2017 год составит около 18–19 млрд куб. м. Всего объем водохранилища составляет 19,5 млрд куб. В 2011 году этот уровень был достигнут. В последние годы, напротив, в республике был период маловодья, резко снизился уровень воды в хранилище, из-за чего Киргизия оказалась на грани энергодефицита и покупала электричество в Казахстане.

Сегодня Бишкек сам ищет покупателей. Первым стал Узбекистан. Он будет экспортировать киргизские киловатты в летний период. Согласно подписанному договору, до октября 2017 года планируется поставить в Узбекистан 1,25 млрд кВт по цене 0,02 долл. (1,2 руб.) за 1 кВт-час. «Но этого объема недостаточно, чтобы избежать переполнения Токтогульского водохранилища», – сообщили в киргизской компании «Электрические станции». В компании отметили, что длительные переговоры с соседним Казахстаном успехом не увенчались. И Бишкек продолжает искать рынки сбыта электроэнергии.

Эксперт Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин заметил «НГ», что Узбекистан сегодня ведет прагматичную политику регионального сотрудничества. «Ташкент готов на любое сотрудничество, на любые контакты в регионе, на активизацию сотрудничества, которые в конечном счете позитивно сказываются на экономическом развитии Узбекистана. То, что Ташкент соглашается на проекты, которые в прежние годы не рассматривались, говорит о том, что сейчас у узбекской власти больше прагматичности в отношениях со странами региона. Именно на развитие региональных контактов нацелена работа команды нового президента Шавката Мирзиёева», – сказал Станислав Притчин. Он отметил, что изменилась даже риторика главы Узбекистана в отношении внутренней и внешней политики. «Например, 2017 год объявлен Годом власти и общества. На практике это выглядит так: созданы общественные приемные, причем не только президента, но и всех глав областей, районов, куда может обратиться каждый гражданин Узбекистана. И ни один чиновник не может проигнорировать запрос. Сегодня восприятие власти в республике совсем другое», – подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что Узбекистан также участвует в проекте восстановления Объединенной энергосистемы Центральной Азии (ОЭС ЦА). Единое энергетическое кольцо было создано в 1991 году и состояло из 83 электростанций общей мощностью 25 тыс. МВт. Однако просуществовало энергетическое кольцо не долго, до 2003 года. Первой из проекта вышла Туркмения. В 2008 году – Узбекистан. «Восстановление ОЭС ЦА показывает, что Узбекистан возвращается в центрально-азиатскую семью и готов быть, используя географическое положение серединного государства, связующим звеном между странами региона», – считает эксперт.

Что касается решения Казахстана не покупать киргизскую электроэнергию, то, по мнению Станислава Притчина, здесь есть как экономические причины, так и политические. Казахстан на протяжении последних лет был поставщиком электроэнергии в Киргизию. Не исключено, что нынче у Казахстана переизбыток электричества. «В политическом плане не все хорошо между Астаной и Бишкеком. Об этом говорит критичность заявлений Атамбаева. А также то, что Казахстан до конца так и не открыл свои рынки для киргизских товаров. Они идут в запломбированном виде через территорию Казахстана в Россию. Поэтому я не исключаю, что и энергетический сбой в отношениях двух стран может иметь политический оттенок», – подчеркнул эксперт.

Виктория Панфилова

"Независимой газеты"