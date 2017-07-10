Игры Чыныбая Турсунбекова: кто стоит за ним?

Интрига удалась — такая мысль крутится в голове, когда наблюдаешь за событиями, которые разворачиваются вокруг спикера парламента Чыныбая Турсунбекова.

Весь сыр–бор связан с сообщениями о том, что бывший зампред СДПК, “главный мукомол” страны намерен идти самовыдвиженцем на президентские выборы. Некоторые СМИ преподносят это даже как бунт Турсунбекова, мол, он пошел против курса своей партии, действует в пику политсовету СДПК и даже президенту Атамбаеву.



Те, кто достаточно хорошо знает Турсунбекова, в некотором роде удивлены поведением спикера. Человек, который всегда отличался гибкостью, жестким прагматизмом, вдруг начал такую игру, которая раскрывает иные черты характера Турсунбекова. И возникают различные вопросы: может, Турсунбеков поддался амбициям, которые кто–то сильно подогрел или же его толкает обида?



Судя по тому, как амбиции Турсунбекова стали пищей для размышлений для экспертов и различных спекуляций журналистов, даже зарубежных, мотивы нынешнего поведения спикера отнюдь не неразумные, импульсивные. И, возможно, вся интрига вокруг самовыдвижения Турсунбекова все–таки показатель прагматизма, нормального политического расчета, но не спикера, а тех, кто задал правила игры.



Следует отметить, что тема о выдвижении Жээнбекова муссировалась достаточно активно, и уже все понимали, что утверждение политсоветом этого претендента на пост президента лишь вопрос времени. Об этом прекрасно знали и уже согласовали меж собой члены политсовета, фракции СДПК в ЖК. И тут надо отметить, что Сооронбай Жээнбеков всегда шел своей дорогой, порой расходясь даже со своими братьями, всегда вместе с Атамбаевым.



На этом фоне достаточно странно внезапно высветился спикер парламента Чыныбай Турсунбеков, который своими недомолвками начал будоражить СМИ. В итоге все заговорили о президентских амбициях спикера. Что это было? Так и остается вопрос открытым. Почему спикер парламента, прекрасно зная уже почти о решенном вопросе с выдвижением кандидата, вдруг начал странную кампанию в СМИ? Уже ясно, что при всем своем желании Турсунбеков не сможет переубедить политсовет СДПК, тем более делегатов предстоящего съезда.



Ну а теперь попытаемся разобраться.



Один из считающих себя большим экспертом по Кыргызстану Аркадий Дубнов написал статью “Тройка преемников. Кто сменит Атамбаева на посту президента Киргизии”, где изложил все версии вокруг интриги спикера, исходя из публикаций кыргызских СМИ, которые часто выдают за достоверное слухи, сплетни и домыслы.



Дубнов пытается убедить аудиторию в том, что в СДПК нет единства по кандидатуре Жээнбекова, которого как кандидата в президенты страны выдвинул политсовет партии. Автор умело подтасовывает факты, встраивая все как подтверждение своей версии, что Жээнбеков не особо любим в СДПК, якобы его кандидатура не устраивает многих социал–демократов. И, дескать, на съезде СДПК, который состоится в ближайшем будущем, может случиться сюрприз. Далее Дубнов говорит о расколе в СДПК. При этом акцент делает на уже ставшее традиционным в устах зарубежных экспертов клише “юг–север”. Мол, северяне против южанина Жээнбекова — избитый и уже надоевший аргумент.



В целом статья, конечно, достаточно ангажированная и пристрастная. Идут попытки закрутить интригу и разгадать тайный смысл визитов Атамбаева в Россию и приезда спикера Госдумы РФ Володина в Кыргызстан. “Вернувшись из России, Атамбаев никак не выказал публично, что кандидатура премьера Жээнбекова встретила понимание у Путина, потому что пророссийская ориентация уже давно перестала быть в киргизской политике гарантией успеха”, — пишет Дубнов.



Если исходить из такой логики, то, вернувшись из Москвы, Атамбаев должен был громогласно заявить о том, что Путин одобрил кандидатуру Жээнбекова. Как будто только для этого и ездил президент. Но стоит, наверное, напомнить, что Атамбаев посещал Россию с государственным визитом, который был запланирован, и во время переговоров больше обсуждались важные вопросы двустороннего сотрудничества.



И странный акцент на то, что “пророссийская ориентация уже давно перестала быть в киргизской политике гарантией успеха”. Судя по таким репликам Дубнова, российский эксперт как смутно представлял реалии кыргызской политики, так и остается в полном неведении. В Кыргызстане уже несколько лет на выборах предпочитают голосовать не по внешнеполитической ориентации участников, а исходя из других критериев, более прагматичных. Как показывает опыт, все намеки на то, что якобы Кремль поддерживает ту или иную кандидатуру или партию, не обеспечивают победы. А таких было немало, даже сейчас есть некоторые политики, которые пытаются бравировать этим.



Ну а дальше автор пытается как–то связать визит спикера Госдумы РФ Володина с якобы интригами вокруг кандидата в президенты от СДПК. Особо подчеркивая, что Володин встретился с Турсунбековым. А после этой встречи спикер заявил о возможности своего самовыдвижения в качестве кандидата в президенты.



Всю писанину Дубнова можно было бы списать на неосведомленность автора, на склонность к конспирологии. Но не все так просто, как кажется.



Дубнов так же, как и ряд российских экспертов, в последнее время занял роль своеобразного лоббиста и активиста, которые продвигают чьи–то интересы, естественно, не бескорыстно. И что немаловажно, корыстные интересы у этих “активистов” гармонично сочетаются с их политическими убеждениями. Вопрос, конечно, сложный, что главное — корысть или убеждения, а может, все одновременно.



Проще говоря, Дубнову, судя по опубликованным его цитатам, может быть, отведена роль распространителя направленной информации. Его самого и его агитки просто встроили в большую интригу. Слишком много факторов говорят о том, что стоять за этим могут внешнеполитические игроки и силы, ориентацией на которые у нас в Кыргызстане политически невыгодно бравировать. Скорее, наоборот. Поэтому и прячут они свои истинные цели в более презентабельные упаковочки. Такие, как смелость или даже непокорность Турсунбекова. Сюда же встраиваются и протокольные обнимания спикера с коллегами из России. Преподносится как “поддержка” амбиций Турсунбекова со стороны “старшего брата”. А по сути, все это напоминает известные по шпионским книжкам сюжеты о вербовке под чужим флагом. В нашем случае, правда, речь идет о попытке завербовать не конкретного человека, а целый электорат. Под соусом поддержки со стороны России, а на самом деле в угоду интересам ее конкурентов в Центральноазиатском регионе. А такие, как Дубнов, должны, согласно сценарию, все это еще больше закрепить своими намеками на якобы тайные замыслы Кремля.



А ларчик открывается просто. Дело в том, что Турсунбеков не имеет каких–то прямых интересов в России и никогда особо ретиво не демонстрировал свою пророссийскую ориентацию. Если внимательно изучить путь Турсунбекова на политический олимп, то заметно, что условия и возможности обеспечили его бизнес–интересы, которые всегда были и сегодня связаны с Турцией. Даже мукомольный бизнес Турсунбекова начинался при поддержке турецких партнеров. Нынешний спикер парламента всегда отличался особой симпатией к Турции, куда он очень часто выезжает, и которая, судя по многим факторам, также отвечала взаимностью.



Стоит особо отметить и некоторые факты из опубликованной на парламентском сайте биографии спикера, которые говорят сами за себя. Он с 1995 по 1997 год работал специалистом по Кыргызстану в ТИКА (Турецкое агентство по международному сотрудничеству и развитию) при Министерстве иностранных дел Турции, то есть фактически был сотрудником организации при МИД Турции, корреспондентом радио “Свобода” по Турции. Работал в составе комиссии по созданию “Грамматического словаря тюркских языков”. Перевел на кыргызский язык роман турецкого писателя Нихаль Атсыза “Смерть серых волков”, двухтомник “Литература тюркского мира”. Турсунбеков также свободно владеет турецким языком.



Но времена изменились, и это произошло после попытки госпереворота в Турции в прошлом году. В ответ на требования Анкары о закрытии школ “Себат” и различные страшилки о том, что гюленисты могут совершить переворот в Кыргызстане, Атамбаев жестко отреагировал. Президент дал понять Турции: мы с вами дружим, готовы дружить, но не надо диктовать нам, как вести политику внутри страны. Эрдоган, который признал Гюлена смертельным врагом, после этого демонстрирует свое охлаждение к Кыргызстану. Турция изменила свое отношение к Кыргызстану, что отразилось на положении мигрантов в турецких городах. Сильно было заметно это и во время теракта в ночном клубе Стамбула, когда, еще не выяснив ничего определенного, СМИ Турции назначили террористом–исполнителем гражданина Кыргызстана.



И на фоне таких событий появились новости о визите спикера ЖК в Турцию в мае этого года. Турецкая сторона не скрывала, что питает особую приязнь к спикеру парламента Кыргызстана. Визит спикера был рабочим, но он выглядел как официальный. Вот что сообщали СМИ: “Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков стал первым из политиков Кыргызстана, посетившим Турцию после попытки военного переворота”. Об этом заявил премьер–министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым.



“После известных событий в Турции 15 июля 2016 года вы первый из высшего руководства Кыргызстана, кто сразу же посетил нашу страну. Я хочу выразить благодарность и уверен, что данный визит откроет новую страницу в нашем сотрудничестве”, — сказал Бинали Йылдырым, обращаясь к торага ЖК КР. Премьер–министр Турции поднял вопрос о “Себате”. По его словам, ситуация вокруг бывшего международного образовательного учреждения “Себат” оказала свое определенное влияние на двусторонние отношения. Придавая огромное значение этому вопросу, глава кабмина Турции предложил сотрудничество в новом формате, задействовав при необходимости потенциал государственного образовательного фонда “Маариф”. Турсунбеков промолчал, хотя прекрасно знал о переформатировании школ “Себат”, в которых теперь государство имеет пакет блокирующих акций и реально держит школу под госконтролем.



Турсунбеков также провел в “теплой, дружественной атмосфере” встречу со своим коллегой — председателем Великого национального собрания Исмаилом Кахраманом. Именно по приглашению спикера парламента Турции и посетил с рабочим визитом Турсунбеков Турецкую Республику.



Из официальных сообщений СМИ, спикера парламента встречали как самого близкого друга, даже несмотря на то, что Эрдоган и Атамбаев ни разу после публичных разбирательств вокруг “Себата” не имели тесных контактов. Уже тогда многие в кулуарах задавались вопросом, с какой целью Турсунбеков поехал в Турцию на фоне похолодания отношений, и связывали это с предстоящими президентскими выборами.



А в конце апреля — начале мая в кыргызских СМИ начали писать о том, что спикер имеет президентские амбиции, которые хорошо скрывает. Возникает вопрос: если хорошо скрывает, откуда сведения в СМИ? Может, сам и рассказал, чтобы потихоньку готовить выход на сцену. Но вот тратить собственные деньги на такую большую предвыборную кампанию, как президентские гонки, — это никак не вписывается в портрет, сложившийся в кыргызской элите, мягко говоря, “бережливого” Чыныбая Акуновича. Тем более прагматичный Турсунбеков прекрасно понимал сомнительность своих шансов на выборах.



Но Анкара, видимо, уже решила для себя, как вести игру...



Во время государственного визита Атамбаева в Россию произошел откровенный слив, причем направленный от представителя президента Турции, о том, что Кыргызстан и Казахстан направят военных в Сирию. Все было преподнесено как уже свершившийся факт, хотя потом оказалось фактически недостоверным, и Казахстан, и Кыргызстан заявили, что не ведут никаких переговоров, это подтвердили и в Москве. И этот слив произошел на фоне предстоящих президентских выборов в Кыргызстане с явным расчетом на дискредитацию Атамбаева, что автоматически должно было бить по кандидату в президенты от СДПК.



И тут снова всплыл Дубнов, который, подливая масла в огонь, заявил, что Кыргызстан и Казахстан не отвертятся и отправят в Сирию своих военных. Стоит учесть, что Дубнов всегда пытается демонстрировать свою оппозиционность Кремлю и больше воспринимается как прозападный.



На фоне таких вбросов и попыток влияния на общественное мнение Анкара решила нанести еще один и, может быть, главный удар по Атамбаеву, то есть по его партии и будущему кандидату в президенты от СДПК. Такое впечатление, что Турсунбекову отведена роль, в которой он должен был бы своими действиями деморализовать СДПК, устойчивый электорат этой партии и компрометировать будущего кандидата в президенты. Под это встроились все посылы: и якобы раскол в СДПК, и псевдопроблема “юг–север”, и даже досужие сплетни о связях родственников Жээнбекова с представителями стран Персидского залива, которым искусственно приклеивают статус покровителей действующего премьера.



На информационную поддержку были брошены “активисты”, подобные Дубнову. Если учесть взгляды таких “активистов”, возможно, Анкара ведет игру не одна, а еще и в партнерстве с другими геополитическими игроками — конкурентами России. Эти игроки не особо приветствуют внешнеполитический курс Кыргызстана в последние годы, его сближение с Россией, вступление в ЕАЭС.



Скорее всего, на глазах рушится возможность создания плацдарма в регионе для конкурентной борьбы с Китаем и Россией, Атамбаев чересчур ведет себя самостоятельно. Априори кандидат от СДПК на пост президента будет вести такую же внешнюю политику, как и Атамбаев, т.е. в первую очередь выстраивать отношения с соседними странами, с Россией и Китаем.



И, возможно, предстоящие президентские выборы рассматриваются как шанс повернуть страну в “нужное” направление, и так удачно подвернулся под руку Турсунбеков, которого в свое время выдвинула и поддержала СДПК на последних двух парламентских выборах, подняла до политического олимпа. Но не учли, похоже, социал–демократы невидимую, скрытую часть жизни спикера.

Айбек СУЛТАНОВ,

аналитик, правовед

Источник - "Вечерний Бишкек"