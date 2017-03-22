Ловцы умных голов, или Зачем нам хакеры

Уже не первый год Национальный исследовательский ядерный университет России (МИФИ) ищет в наших школах умные головы, способные к познанию точных наук и компьютерных тайн. В этот раз МИФИ хочет набрать в студенты еще несколько десятков молодых кыргызстанцев.

Обозреватель “ВБ” побывал на этих смотринах, чтобы своими глазами увидеть чудо– школьников, которые действительно хотят стать физиками–ядерщиками.



Ментальность ЕАЭС



Недавно на базе столичной гимназии № 24 прошел семинар–практикум (курс олимпиадной физики для школьников). По сути это финал олимпиады госконцерна “Росатом”, главного работодателя МИФИ.



Кстати, эта олимпиада входит в официальный реестр России, и победители ее могут поступить в любой вуз этой страны.



В ноябре прошлого года преподаватели МИФИ уже приезжали в Бишкек и отобрали 46 юношей и девушек. На этот раз российские спецы окончательно определились с кандидатурами, и многие наши школьники уже официально стали студентами вуза, который вошел в сотню лучших учебных заведений мира. Таким образом, олимпиада “Росатома” обретает статус международной. Такие же мероприятия прошли и в Казахстане.



Вокруг МИФИ рождается и гибнет много мифов. Вообще–то этот вуз изначально был создан для того, чтобы готовить разработчиков ядерного оружия. Со временем разрушительная идея трансформировалась в мирную. Теперь с помощью выпускников университета концерн “Росатом” строит по всему миру атомные электростанции.



Главными спонсорами олимпиады в бишкекской гимназии значатся управление образования мэрии Бишкека и Финразведка КР. На первый взгляд странно. Но оказалось — закономерно. В МИФИ есть институт финансовой и экономической безопасности. Там готовят спецов по противодействию отмыванию нелегальных денег и кибертерроризму. То есть, говоря современным языком, хакеров высокого уровня.



Вот Финразведка Кыргызстана и содействует поступлению в МИФИ молодых людей для обучения. Расходы оплачивает Росфинмониторинг в рамках межведомственного сотрудничества. Кстати, уже двое кыргызстанцев вернулись и успешно работают на секретной ниве.



Эксперты по кибербезопасности Кыргызстану необходимы. В последнее время мелкие хакеры из разных стран постоянно обрушивают сайты наших министерств и ведомств. При этом страдает репутация кыргызских силовиков. В обществе назревает недовольство: будет ли государство бороться с виртуальными экстремистами? Оказывается, работа идет и кадры куются.



И море полюбить, и корабль построить



В актовом зале гимназии было полно школьников. Столько умных и мотивированных на учебу детей со всей республики я редко видел в одном месте. Они с сосредоточенным видом слушали московских профессоров.



Однако мучило недоумение. Почему такая громадина, как МИФИ, так интересуется нашими выпускниками? Все оказалось просто, как азбука. Наши школы учат по программам, сходным с российскими. Да и языковой проблемы нет. Россиянам выгоднее обучить кыргызстанца, чем гражданина из дальнего зарубежья. Кроме того, МИФИ нужны иностранные студенты, чтобы участвовать в международных рейтингах.



В прошлом году в МИФИ отправились 23 кыргызстанца, лучшие из лучших. Но постигать ядерную физику сложно. Поэтому трое из них не смогли перейти на второй курс. Двое не сдали сессию, а одна девочка заболела. Хотя руководство вуза всегда идет навстречу студентам из стран ЕАЭС. Даже назначают допзанятия, чтобы они успевали за сверстниками из РФ.



Для наших соотечественников создали все условия. Во–первых, бюджетное обучение, во–вторых, общежитие расположено недалеко от метро “Каширская”. Рядом учебные корпуса. Есть даже действующий атомный реактор. Чужие на территорию не пройдут, сюда пускают только по чиповым картам.



Насмотревшись на юношей бледных и девушек “с горящими глазами”, я пошел поговорить с директором гимназии № 24 Анарой Абдураимовой. У меня был небольшой шок от такого количества физиков и математиков. Ведь только недавно во время опросов наши школьники отвечали, что мечтают стать бандитами и депутатами. Видимо, что–то меняется в хорошую сторону, если выпускники хотят стать инженерами и айтишниками.



— Помните скандал с группами “синие киты”? Это явление действительно взорвало общество, потому что несло смертельную опасность нашим детям. И такие случаи заставляют нас все серьезнее думать о будущем. Я всегда вспоминаю слова Экзюпери: “Надо заразить детей привязанностью к морю, чтобы ребенок построил корабль”. Мы должны заразить их любовью к познанию, чтобы они смогли найти себя и реализовать свои мечты. 30 процентов детей уже знают, кем они станут, еще 30 процентов мечтают стать депутатами, а остальные 40 — потерянное поколение. Они учатся, потому что родители велели. К сожалению, некоторые мамы и папы исполняют чисто номинальные функции. Накормил, напоил, а остальное пусть государство решает. Педагоги дают потерянным детям направление. То есть учителя определяют будущее нашей страны. На них всем миром и повесили эту почетную миссию. Правда, при этом забыли дать соответствующие зарплаты, — считает Абдураимова.



Среди них нет ботанов и мажоров



Мне казалось, что школьники, интересующиеся физикой и математикой, сплошь ботаны. Но все оказалось непросто. По словам директора гимназии, среди претендентов она видела экстравагантную девушку с крутой прической. Со стороны могло показаться, что ее стезя — быть художницей. Но неожиданно модерновая школьница показала хорошие результаты по физике.



Все хотят быть прокурорами, но не все ими станут. По словам педагогов, лишь небольшая часть выпускников могут мыслить математическими формулами. Они–то и должны стать инженерами, учеными, которые будут двигать IT–технологии Кыргызстана. Важно сохранить и приумножить это богатство.



Вот Данил Сидоренко из Кара–Балты уже без пяти минут студент МИФИ. Он окончил гимназию № 6 и совсем не похож на ботана. В модной одежде, держится уверенно. Фотографироваться отказался. Скромный парень. В Москве будет изучать лазерные технологии.



— Эта сфера только развивается, и в будущем отрасль очень перспективна. Уже сейчас лазеры используются для создания как бытовой техники, так и в космической отрасли. Я не мажор, поэтому хочу выбиться в люди с помощью знаний. После окончания учебы намереваюсь работать инженером в “Росатоме”, — лаконично сообщает он.



Член жюри Всероссийской олимпиады школьников по физике, доцент кафедры теоретической физики МИФИ Сергей Муравьев оценивает уровень наших учеников достаточно высоко. Но, по его мнению, развал Союза нанес урон кыргызскому образованию.



— После 90–х годов в педагогику пошли кадры по остаточному принципу. Те учителя и учат по остаточному принципу. Меня порадовало, что зал был набит ребятами. Наверное, кого–то принудительно согнали. Но кто–то и сам пришел. Они ставят перед собой большие цели, — говорит педагог.



Российский ученый уверен, что Кыргызстан должен уделять внимание точным наукам. На торговле далеко не уедешь. Перед страной стоят вызовы современности, и без развития промышленности, новых технологий страна будет отставать.



— Главное в человеке — не сколько он заработал, а его знания. Это и должна понять ваша молодежь, — добавил он.



Остается лишь присоединиться к словам физика–теоретика. Пора уже Кыргызстану выращивать выдающихся инженеров и визуалистов наподобие Стива Джобса, а не только конгениальных депутатов ЖК.

Азамат КАСЫБЕКОВ.

Источник - "Вечерний Бишкек"