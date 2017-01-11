В Алматы хакеры украли со счета клиента банка 155 млн тенге

В Жетысуском районном суде № 2 Алматы вынесли приговор по уголовному делу в отношении А.Митина и Р.Хусаинова, укравших со счета клиента "Нурбанка" 155 миллионов тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.
Митин и Хусаинов были осуждены по статье "Кража, то есть тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" УК РК.
Приговором суда А.Митин и Р.Хусаинов признаны виновными в совершении преступления и по данной статье им назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Из приговора следует, что в апреле 2015 года подсудимые посредством системы «Интернет Банкинг», с использованием специальной электронной программы, путем удаленного доступа через программу TeamViewer, взломали пароли доступа к банковскому счету в АО «Нурбанк».
Затем создали несоответствующие действительности платежные поручения и перечислили денежные средства в размере 155 миллионов тенге в ранее созданное ими ТОО «Казахстанско-производственно-коммерческая компания», находящееся в АО «Евразийский Банк».
В ходе главного судебного разбирательства подсудимые А.Митин и Р.Хусаинов вину не признали.
Приговор суда не вступил в законную силу.
TeamViewer — это программа для удаленного управления компьютером, а также смартфоном или планшетом.
Nur.kz
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!