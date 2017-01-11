В Алматы хакеры украли со счета клиента банка 155 млн тенге

В Жетысуском районном суде № 2 Алматы вынесли приговор по уголовному делу в отношении А.Митина и Р.Хусаинова, укравших со счета клиента "Нурбанка" 155 миллионов тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Митин и Хусаинов были осуждены по статье "Кража, то есть тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" УК РК.

Приговором суда А.Митин и Р.Хусаинов признаны виновными в совершении преступления и по данной статье им назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Из приговора следует, что в апреле 2015 года подсудимые посредством системы «Интернет Банкинг», с использованием специальной электронной программы, путем удаленного доступа через программу TeamViewer, взломали пароли доступа к банковскому счету в АО «Нурбанк».

Затем создали несоответствующие действительности платежные поручения и перечислили денежные средства в размере 155 миллионов тенге в ранее созданное ими ТОО «Казахстанско-производственно-коммерческая компания», находящееся в АО «Евразийский Банк».

В ходе главного судебного разбирательства подсудимые А.Митин и Р.Хусаинов вину не признали.

Приговор суда не вступил в законную силу.

TeamViewer — это программа для удаленного управления компьютером, а также смартфоном или планшетом.

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