Не сбылась мечта Женишбека, желающего стать президентом?

Говорят: "Дайте нам хлеба и зрелищ", Ж.Назаралиев лишил народ бесплатного шоу.





В нашей стране появляются как грибы после дождя кандидаты, когда приближаются президентские выборы. В отличие от людей, у которых есть реальная возможность стать президентом, есть постоянный список псевдополитиков, которые говорят: "Я хочу стать президентом", устраивают бесплатный концерт. В их рядах находятся Кубанычбек Апас, Нурлан Мотуев, а с недавнего времени - Женишбек Назаралиев.

Увидев, как выступают другие, профессор Женишбек Назаралиев обнародовал на своей страничке в Фейсбуке список кандидатов, запустил голосование. Сказал: "Если здесь добьюсь победы, то обязательно буду баллотироваться в президенты". В опросе, в котором участвовали 12 тысяч человек, Женишбек мырза получил всего 886 голосов, испытал горечь поражения, сказав: "Свое место в политике уступаю кандидатам, которые ведут системную работу". Здесь хочется смеяться, потому что в том же Фейсбуке ему не удалось добыть хотя бы тысячу голосов, так о каком своем месте в политике он говорит? Кому он хочет уступить несуществующее место?

Кроме того, Ж. Назаралиев попытался объяснить, почему в опросе Омурбек Бабанов и Темир Сариев вырвались вперед. По его словам, Бабанов, получивший 3,5 тысяч голосов из 12 тысяч, является работодателем минимум 3 тысяч человек. "Чтобы поддерживать свой имидж на голосованиях, он может позвонить куда нужно. Да и звонить необязательно, потому что многие люди ему благодарны за то, что благодаря нему они устроили свою жизнь", - сказал он. Что касается Темира Сариева, получившего 772 голоса, то он назвал его "хромой уткой". Назаралиев спрогнозировал следующее: "Если Атамбаев хочет получить роль серого кардинала, то кандидатура Сариева ему подходит, потому что он будет послушным, не имея представительства в парламенте". Его резкие высказывания о кандидатах говорят о том, что так у него выражается горечь поражения.

Женишбек Назаралиев прокомментировал и то, что он занял второе место: "Моя слава работает на меня. Но многие не воспринимают меня как политика, завистливо говорят: "А кто он, этот Назаралиев?" Я положительно к этому отношусь, потому что сильные люди вызывают отвращение у представителей узких кругов".

Короче говоря, пока весь народ говорил о Текебаеве, Женишбек Назаралиев не дал заскучать, сделал интересный ход. Тем не менее огорчает то, что он не будет баллотироваться в президенты. Говорят: "Дайте нам хлеба и зрелищ", Ж. Назаралиев лишил народ бесплатного шоу.

Источник: газета "Майдан.kg" №9 от 15.03.2017 / стр. 8

http://www.gezitter.org/politic/58461/