Женишбек Назаралиев: “Бабанов мог повлиять на виртуальные выборы ради поддержания имиджа по звонку, а так как многие чувствуют себя ему обязанными своим благополучием, то и звонить не надо”

Бишкек, “Саясат.kg”. Профессор Женишбек Назаралиев подвел итоги президентских выборов-2017 у себя в “Фейсбуке”.

Напомним, ранее Ж.Назаралиев запустил на своей странице в “Фейсбук” интернет-голосование по выборам в президенты. При этом он отметил, что готов выдвинуть совю кандидатуры на выборах, если войдет в тройку претендентов по итогам голосования. Вот что он пишет:

“Со 2 по 9 марта на своей публичной странице в социальной сети Фейсбук я провел виртуальные выборы президента Кыргызской Республики. Всего я предложил девять кандидатур и десятый вариант – графу “Против всех». Последняя собрала почти 6 тыс. голосов. Всего же проголосовали 12 тыс. человек. В тройку лидеров вошли: Омурбек Бабанов (3,5 тыс.), Женишбек Назаралиев (886) и Темир Сариев (772). Более подробно с результатами вы можете ознакомиться на странице мероприятия:

https://www.facebook.com/events/1634843543489318/permalink/1634867506820255/

Закрывая голосование, я хочу сказать несколько слов о победителях.

БАБАНОВ. Почему он занял первое место? Во-первых, он давно участвует в государственной политике (примелькался) и даже занимал пост премьер-министра. Во-вторых, он системный – в активе собственная партия “Республика – Ата-Журт” с организационными структурами по всей стране. В-третьих, он владеет одним из самых крупных частных банков Кыргызстана, а значит, его интересы тесно переплетаются со средним и крупным бизнесом. Таким образом, он не только прямой работодатель как минимум для 3 тыс. человек по стране, но и кредитор многих системообразующих компаний. Поэтому повлиять на виртуальные выборы ради поддержания имиджа он мог по звонку, а так как многие чувствуют себя ему обязанными своим благополучием, то и звонить не надо.

САРИЕВ. Он занял третье место и не удивительно: в должности премьер-министра он неплохо себя показал, но всегда был «хромой уткой” - без сильной собственной партии, платформы и народной поддержки. Сейчас он только начинает реанимировать партию “Ак-Шумкар”. Но для Атамбаева, если он собирается вжиться в роль серого кардинала кыргызской политики (по его собственным словам, из политики уходить он не намерен), его фигура привлекательна – без контроля над парламентом самостоятельностью Сариев отличаться не будет и окажется более послушным, нежели тот же Бабанов. Еще один аргумент в пользу его кандидатуры – у него есть поддержка со стороны Кремля, поскольку именно он провел техническую работу по вхождению Кыргызстана в Таможенный и Евразийский экономический союз.

НАЗАРАЛИЕВ. Я закрепился на втором месте, при том что я никогда не занимал никаких государственных постов, не участвовал в партийном строительстве и не примыкал к тем или иным политическим силам. Я был абсолютно и полностью вне политики весь период нахождения Атамбаева у власти. Я позиционировал себя исключительно в качестве врача и общественного деятеля. Тем не менее понятно, что моя известность работает на меня: я присутствую в информационном поле более 25 лет и являюсь более чем узнаваемым лицом как в Кыргызстане, так и за его пределами и даже более того – во многих странах я являюсь лицом Кыргызстана. Однако многие не воспринимают меня как политика, а другие, подверженные личным комплексам и зависти, кричат в комментариях: “Кто такой этот Назаралиев?!”. Я отношусь к этому ровно: яркие личности всегда раздражают определенный контингент, в отношении которого я всегда говорю: “Понять и простить”.

Я благодарю всех друзей, отдавших свои драгоценные голоса за мою кандидатуру. Большое спасибо вам за безмерное доверие и поддержку! Благодаря вам я занял второе место и набрал 8% – цифру, достаточную для вхождения в системную политику как в Кыргызстане, так и в других странах. Но поскольку я трачу все свое время на практическую и общественную работу (лечу пациентов в Медицинском центре Назаралиева, веду дела Всемирной Лиги “Разум вне наркотика»), я уступаю место в политике моим конкурентам по опросу. Таким образом, первая тройка победителей выглядит так: Бабанов, Сариев и Торобаев (у него, кстати, сильные позиции в регионах).

Но как сознательный гражданин Кыргызстана и человек, который душой и сердцем болеет за свою страну, я готов оказать поддержку любому кандидату и содействовать устойчивому развитию нашего государства.

Спасибо всем участникам опроса за ваши голоса и озвученные в комментариях мнения.

Вместе победим!”.