Главный чекист страны рассказал всю правду об «отце Конституции»

В Жогорку Кенеше в среду бурно обсуждали ситуацию вокруг ареста лидера фракции “Ата Мекен” Омурбека Текебаева, пригласив на заседание генпрокурора Индиру Жолдубаеву и главу ГКНБ Абдила Сегизбаева.

Текебаев потребовал миллион...

Парламент на днях в срочном порядке включил в повестку дня требование представителя оппозиционной фракции “Ата Мекен” Алмамбета Шыкмаматова о том, чтобы по следствию в отношении Омурбека Текебаева была дана исчерпывающая информация. Было решено, что делом лидера “Ата Мекена” займется созданная недавно депкомиссия по делу Аиды Саляновой.



В среду председатель ГКНБ рассказал парламентариям об аресте и условиях содержания Текебаева в СИЗО. Сегизбаев подчеркнул, что освещение этого вопроса в СМИ сопровождается искажением сведений, а порой и клеветой.



По его словам, ГКНБ в рамках проверки документов, связанных с компанией “Мегаком”, получены данные, подтверждающие заявления бывшего члена партии “Ата Мекен”, экс–депутата ЖК Омурбека Абдырахманова, о получении Омурбеком Текебаевым и его близким окружением миллиона долларов США за передачу акций ЗАО “Альфа Телеком” (“Мегаком”) представителям заинтересованной российской компании.



Проверка установила, что в мае 2010 года Дуйшенкул Чотонов и близкий к нему Талант Маматкеримов организовали встречу Текебаева с владельцем российских телекоммуникационных компаний — крупным бизнесменом Леонидом Маевским. На встрече, проходившей в Бишкеке, Маевскому было предложено приобрести акции ЗАО “Альфа Телеком”.



Сегизбаев уточнил, что 20 мая 2010 года 49 процентов акций были национализированы декретом временного правительства и на тот момент принадлежали государству. Госпакет в тот момент находился в ведении Фонда госимущества, который возглавлял Шералы Абдылдаев.



Глава ГКНБ особо отметил, что сегодня возникает вопрос, почему после событий 7 апреля 2010 года из 100 процентов акций сотовой компании, принадлежавших фактически Максиму Бакиеву, Фонд госимущества забрал только 49 процентов.



- Почему все сто процентов акций не были национализированы? Почему тогдашние руководящие должностные лица, Генпрокуратура не приняли соответствующее решение и не было юридического обоснования национализации 49 процентов, а не полного пакета акций?! — справедливо недоумевал Сегизбаев.



Отвечая на вопросы депутатов, Сегизбаев отметил, что в мае 2010–го тогдашний руководитель следственной группы Генпрокуратуры Кылычбек Арпачиев своим постановлением доверил 51 процент, или контрольный пакет акций компании “Альфа Телеком”, представительнице фирмы “Пенвел” Раушан Рыкуновой. Позже, когда Аида Салянова была генпрокурором, Арпачиев работал в качестве ее личного помощника и начальника следственного управления. Позднее он был задержан антикоррупционной службой при получении взятки в 100 тысяч долларов.

...и получил его

Сегизбаев рассказал, что, по признанию свидетелей, со стороны Текебаева поступило предложение передать лично ему миллион долларов за предоставление возможности управлять “Альфа Телекомом” Леониду Маевскому без привлечения официальных аудиторских компаний. Это предложение было принято Маевским, и через несколько дней он согласился выплатить лично Текебаеву миллион долларов наличными. Эти средства были переданы весной и летом 2010 года через его доверенных лиц двумя траншами — 300 тысяч и 700 тысяч.



После получения денег Текебаев пригласил Маевского на следующую встречу, где выставил новые условия — дополнительно выплатить ему 10–15 процентов от общей суммы сделки купли–продажи ЗАО “Альфа Телеком”. Получил отказ и начался спор.



В последующем Текебаев не исполнил взятые на себя обязательства — не передал управление ЗАО “Альфа Телеком” представителям российского бизнесмена Маевского.



Сегизбаев заявил, что следствием усматриваются признаки деяний по статье 303 УК “Коррупция”, поскольку имеется факт создания противоправной устойчивой связи одного должностного лица, обладающего властными полномочиями, которыми был наделен на тот момент Омурбек Текебаев, занимая должность заместителя председателя временного правительства, с отдельными личностями, в данном случае с Чотоновым и Маматкеримовым, в целях получения материальных благ и преимуществ, создающих угрозу обществу и интересам государства.



Кроме того, в действиях Текебаева и бывших с ним в сговоре лиц предусматриваются признаки противоправных действий по статье 166 УК “Мошенничество”, то есть завладение чужим имуществом или денежными средствами в особо крупном размере, полученными обманным путем, через злоупотребление доверием, с использованием служебного положения.



Сегизбаев продемонстрировал заявление Маевского, написанное им собственноручно, которое поступило в органы безопасности 21 февраля и отметил, что материалы проверки были переданы ГКНБ в Генпрокуратуру для рассмотрения и принятия решения по существу вопроса.



25 февраля генпрокурором Индирой Жолдубаевой было возбуждено уголовное дело, а проведение следствия поручено ГКНБ. Предварительные показания о получении Текебаевым денежных средств от Леонида Маевского при участии Алексея Модина подтверждаются показаниями еще нескольких свидетелей.



Сегизбаев попросил депутатов и представителей партии “Ата Мекен” не нагнетать обстановку по делу Текебаева, не оказывать давление на следствие и суд, который принимал решение о санкциях в отношении депутата.



Отвечая на вопросы депутатов, глава ГКНБ отметил, что очная ставка с Леонидом Маевским состоялась, все причастные к этому делу определяются и привлекаются к следственным мероприятиям. По его словам, экс–депутат Омурбек Абдрахманов заявил, что будет всячески содействовать следствию, он дает показания и принимает участие в очных ставках.

Арестованный и пил, и ел

Касаясь задержания Текебаева 26 февраля, Сегизбаев отметил, что, когда стало известно о возбуждении уголовного дела, в ГКНБ поступили сведения о предпринимаемых сторонниками депутата шагов по воспрепятствованию объективному расследованию уголовного дела.



Оказывается, в ночь с 25 на 26 февраля сторонники Текебаева перекрыли трассу из аэропорта “Манас” в Бишкек, ущемляя права других граждан, незаконно проводили обыски машин. Для недопущения конфронтации и столкновений было принято решение о задержании Текебаева в аэропорту.



После прилета из Вены в 4 часа утра Текебаев был доставлен в СИЗО. По словам Сегизбаева, задержание следователями было проведено предельно мягко, никаких силовых методов использовано не было.



Сразу же по приезде в СИЗО Текебаеву была предоставлена возможность встретиться с супругой Айгуль Текебаевой. После встречи в 5 часов утра по просьбе подозреваемого ему был предоставлен адвокат Чинара Джакупбекова, которая присутствует на всех мероприятиях с участием своего подзащитного.



Сегизбаев подчеркнул: заявления сторонников Текебаева, что его допрашивали 11 часов без перерыва и давали только воду, абсолютная ложь. Утром 26 февраля Текебаев, ссылаясь на усталость, попросил время для отдыха, и с 6.00 до 10.35 его не беспокоили. При этом все действия были зафиксированы на видео, и задержанный подписывал все протокольные документы.



Дальнейшие следственные мероприятия проводились с 10.35, и первый допрос длился не более четырех часов. Значительное время заняло ознакомление Омурбека Текебаева с протоколом допроса. Были внесены корректировки по его просьбе. Длительное время было запрошено Текебаевым и на консультацию с адвокатом. Следственные действия завершены в первый день в 20.40.



В перерывах Текебаеву были предоставлены чай, кофе и другие необходимые продукты и вещи. Все это зафиксировано на видео. Каждый день Текебаева посещают врачи, наблюдающие за состоянием его здоровья.

Энтузиазм депутатов

Депутаты в большинстве говорили о презумпции невиновности, и при этом каждый указывал на необходимость проведения следственных мероприятий по закону и на то, что точку в этом деле должен поставить суд. Многие народные избранники интересовались личностью Леонида Маевского и тем, что не подпадают ли его деяния под статью о даче взятки, будет ли он на этом основании привлекаться к ответственности.



В ходе обсуждения периодически возникали перепалки между членами “Ата Мекена” и приглашенными.



Садык Шер–Нияз обвинил Сегизбаева в том, что тот его, Шер–Нияза, якобы неправильно понял, потому что плохо владеет кыргызским, то требовал от чекиста извинений за что–то.



Аида Салянова устроила допрос Индире Жолдубаевой. Еще Салянова возмущалась, что ей все время отключают микрофон, а спикер пояснял, что всем депутатам по регламенту дается одинаковое время и не стоит тратить его на лишние “вдохи и выдохи”.



Записавшихся задавать вопросы было более 30 человек. Торага надеялся завершить обсуждение к 13 часам, но ряд депутатов настояли на продолжении выступлений. Было принято решение заседать без перерыва. В результате законодатели еще три с половиной часа посвятили разбирательствам по делу Текебаева.



Несколько депутатов, в том числе и Жанар Акаев из фракции СДПК, призывали коллективно ходатайствовать, дабы Текебаева отпустили под домашний арест. Однако в конце заседания Чыныбай Турсунбеков напомнил, что именно атамекеновцы Омурбек Текебаев и Каныбек Иманалиев были инициаторами поправок, исключающих ходатайства со стороны депутатов за подозреваемых в совершении преступлений коллег, дабы перед законом все были равны.

прямая речь



Иса Омуркулов, лидер коалиции большинства:



- Мы с Текебаевым несколько созывов работали в парламенте. Чтобы доказать, виновен он или нет, должны пройти следственные мероприятия. Против меня в свое время также возбуждали уголовное дело, но я шумихи не устраивал. А самое главное, следствие должно быть открытым. Закон един для всех.



Ирина Карамушкина, фракция СДПК:



- А кто тогда занимался аферами по “Мегакому”?! Кто занимался мародерством?! Кто давал разрешение на адвокатскую деятельность тому, кто грабил нашу страну?! Сыновья бывших депутатов из “Ата Мекена” Тологонова и Мадылбекова сидели в тюрьме по обвинению в мародерстве. Значит, факты мародерства были со стороны представителей данной партии.

Бермет МАЛИКОВА

Источник – «Вечерний Бишкек»