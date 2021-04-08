Ученые нашли древнейший образец ДНК

Исследователи из Института науки о человеческой истории имени Макса Планка проанализировали ее череп.

Ученые из Германии установили, что самая древняя человеческая ДНК принадлежит женщине, жившей на территории современной Чехии 45 тысяч лет назад, передает Tengrinews.kz со ссылкой Reuters.

Исследователи из Института науки о человеческой истории имени Макса Планка проанализировали ее череп. По результатам исследования выяснилось, что женщина принадлежала к первой группе Homo Sapiens, мигрировавшей в Европу из Африки. Предполагается, что неандертальцы были ее предками в пятом или шестом поколении. Женщина из пещеры Златый ку в Чешской Республике имела 3 процента ДНК неандертальского происхождения и обладала генетическими признаками, предполагающими, что у нее темная кожа и темные глаза.

"Впервые мы получаем древнюю ДНК от нескольких ранних современных людей, которая так много говорит нам об их взаимодействии с некоторыми из самых последних неандертальцев в Европе", - сказала представитель Института эволюционной антропологии имени Макса Планка Матея Хайдинджак.

Эти исследования включают анализ двух ранних современных людей из Евразии - бедренной кости 45 000-летнего человека из Усть-Ишима в Сибири и челюстной кости человека из пещеры Петштера-ку-Оазе в Румынии, датируемой 37 тысячами лет.

По данным старшего автора исследования Йоханнеса Краузе, ДНК этой женщины не встречается у людей, живших позднее на территории Европы или Азии. Это открытие подтверждает тот факт, что люди долгое время жили бок о бок с неандертальцами вплоть до того момента, как те вымерли порядка 40 тысяч лет назад. На это указывает не только их ДНК, но и общность культуры: в пещерах были обнаружены украшения из зубов животных, которые делали также и неандертальцы.



Источник: vb.kg