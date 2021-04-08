Марипов об убийстве похищенной Айзады: Все виновные понесут наказание

Премьер-министр Улукбек Марипов прокомментировал убийство похищенной девушки Айзады.
"Похищение девушек с целью принуждению к браку - это преступление, за которым должно следовать неотвратимое уголовное наказание. Это действие против личности, и этому нет никакого оправдания. Прежде всего, как человек, как мужчина и отец, я с большой горечью воспринял трагический случай, произошедший с девушкой Айзадой. Это наша общая боль", - цитирует пресс-служба правительства премьер-министра.
Он подчеркнул, что общество должно выработать тотальное чувство нетерпимости к подобным случаям. Глава правительства принес соболезнования семье погибшей.
"Все виновные понесут справедливое и жесткое наказание. Только действуя вместе, мы сможем противостоять дискриминации базовых прав женщин, ала качуу - это не традиция, это уголовно наказуемое преступление и мы обязаны донести это до каждого человека в нашей стране", - сказал он.
Напомним, накануне, 7 апреля, тело Айзады со следами удушья было найдено в автомобиле, оставленном в поле близ Бишкека. Рядом с девушкой было тело ее предполагаемого похитителя. По предварительной версии он убил ее, а потом нанес себе ранения ножом в область шеи. Кроме того, милиция задержала предполагаемого участника похищения.
Источник: vb.kg
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