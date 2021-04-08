В Бишкеке и Оше пройдут митинги против насилия

Поводом стала трагическая смерть Айзады Канатбековой

В Бишкеке у здания МВД в 12.00 пройдет митинг против насилия над женщинами. Информация об этом распространяется в социальных сетях.



Организатором является активистское объединение «Баштан-башта». Также в социальных сетях есть информация, что в Оше также в 12.00 пройдет митинг у здания ГУВД.



Напомним, накануне общество потрясла новость о смерти девушки, похищенной для вступления в брак. 26-летняя Айзада Канатбекова была похищена группой парней с целью вступления в брак 5 апреля, момент кражи был запечатлен на видеокамеры. Спустя два дня девушку и одного из похитителей нашли мертвыми в салоне автомобиля.

Источник: vesti.kg