В Международном аэропорту «Ош» приняли первый чартерный рейс из Красноярска

Бишкек, "Саясат. kg". В Международном аэропорту «Ош» 23 января 2021 года приняли первый чартерный рейс из Красноярска авиакомпании «Икар».
В Ош прилетели 125 пассажиров и в Красноярск улетели 189 пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта «Манас».
Чартерный рейс по маршруту Красноярск-Ош-Красноярск будет осуществляться 1 раз в неделю - по субботам.
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